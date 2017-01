Rechazan reestructuración de deuda de Yunes Linares

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

El dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que los diputados locales no aceptarán la reestructuración de la deuda pública que solicitó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por el orden de los 47 mil millones de pesos, ya que lo único que busca es hacerse de recursos para el proceso electoral 2018.

En conferencia de prensa adelantó que parte del plan es no pagar durante los próximos dos años, que dura su administración sino delegarla para los próximos gobiernos y sobre todo pagadera a 50 años, lo único que generará es que “salga más caro el caldo que las albóndigas”.

“De entrada no vamos a aceptar más deuda. Y hoy le decimos al que dice gobernar Veracruz que se dedique a las labores constitucionales y no al proselitismo político para favorecer al hijo al que pretende dejar en la Gubernatura del estado”, expresó.

La idea de negociar la deuda –dijo– sin ejecutar pago en los próximos dos años tiene que ver con tener un guardadito, junto con lo que le dio Peña Nieto y con todo lo que pueda guardar para echarlo andar en las campañas electorales.

Invitó a los demás partidos para que, si quieren fortalecer las finanzas públicas, se adhieran al Pacto por la Austeridad Republicana que planteó Morena en el Congreso, lo que generaría 16 mil millones de pesos listos para el beneficio de los veracruzanos.

En otro orden de ideas mencionó que la alianza PAN-PRD, que se concretó en una primera instancia este domingo no es nueva, ya que hace tiempo que “el régimen se llevó al PRD de llavero”.

Para finalizar recordó que el próximo domingo Andrés Manuel López Obrador estará en tierras xalapeñas, en donde esperan poder convocar al mismo número de personas que este fin de semana se reunieron con AMLO en Michoacán.