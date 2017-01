Se niega Grupo MAS a entregar recursos a fundación Salvemos el Pico de Orizaba

ADRIANA MUÑOZ

La fundación Salvemos el Pico de Orizaba apenas se constituirá legalmente por lo que no se le entregará un peso hasta que cumplan con el trámite de ley, aseguró el presidente de Grupo MAS, Arturo Zorrilla Castañeda.

Dijo que en seis meses de operación llevan recaudados 840 mil pesos que no serán entregados y tampoco firmarán ningún convenio hasta que se constituyan como una organización legal,

subrayó.

No abundó sobre la situación que guardan los recursos que durante años se han entregado al organismo pero Grupo MAS no entregará recursos a menos que se registren formalmente.

“No estaban dados de alta como fundación, entonces es necesario que estén dados de alta para que de una manera contractual ellos tengan el compromiso de desarrollar los trabajos que tienen que hacer. Donar el 1 por ciento de lo que está estipulado de las captaciones del hoy Grupo MAS, antes SAS, a la asociación Salvemos el Pico de Orizaba no es lo ideal porque no están constituidos como fundación,” destacó.

Expresó que habría que averiguar si con las entregas previas, las administraciones del anterior SAS recayeron en irregularidades, lo que es un hecho es que el Grupo MAS no se prestará a este tipo de situaciones.