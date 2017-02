A la venta Jaguares y Puebla

México, DF

Jaguares de Chiapas y Puebla están a la venta, la familia López Chargoy, propietaria de ambos clubes, está abierta a desprenderse de alguno de los dos y así cumplir con el mandato de la Liga MX.

Carlos Hugo López Chargoy, presidente del club Jaguares, comentó para Televisa Deportes: “Voy a vender un equipo, cuál no sé, pero yo voy a vender un equipo (…) A ver qué grupos de empresarios están interesados más por uno no, donde ya se vea la parte que como familia nos convenga. Tenemos que vender un equipo y el que esté en la posición de venderse ese vamos a tomar la decisión”.

También descartó tener acercamientos con empresarios de Orizaba, Veracruz, supuestos interesados en los sureños entre los que estaría el ex alcalde Hugo Chahín Maluli, junto con otros inversionistas.

“No, no es real, no tengo acercamiento con nadie de Orizaba, ni con ningún grupo ahorita. No, no hay nadie Paco, no hay nada, no hay acercamientos, no hay pláticas, es totalmente falso”, agregó el presidente del conjunto chiapaneco.

López Chargoy reveló que por el momento va al día en el pago de salarios en Jaguares de Chiapas.