Asuntos Públicos – Corrigen justicia torcida de Yunes

Eduardo Coronel Chiu

El Poder Judicial de la Federación dio ayer un revés a la justicia local amañada y torcida del gobierno de Miguel Ángel Yunes. La resolución de amparo que liberó a Leonel Bustos, el ex director del Seguro Popular del gobierno de Duarte, encarcelado durante 10 días en Pacho por el desvíos de recursos públicos, no significa que sea inocente –no prejuzga sobre el fondo de su proceso–, pero corrige los excesos en que incurrieron las autoridades del fuero común –la Fiscalía y el Poder Judicial al servicio del gobernador Miguel Ángel Yunes.

No se duda en que existen evidencias de la probable responsabilidad de Leonel Bustos en el manejo irregular de los fondos del Seguro Popular; desde el año pasado se conocieron algunas denuncias penales que, por cierto, involucran al entonces secretario de Finanzas Mauricio Audirac, al parecer de los intocables por Yunes.

En particular se documentaron operaciones de transferencias de cuentas bancarias del Seguro Popular a la Sefiplan por 2 mil 300 millones de pesos, que en la conciliación contable dejaron bailando más de mil millones de pesos, desaparecidos en la famosa licuadora.

Tampoco es improbable que la conducta de Bustos pueda encuadrar en los tipos delictivos que le imputan: abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias. Aunque su defensa alega que hubo falsificación de su firma y que otro servidor público tenía facultades para mover el dinero electrónicamente; además de la versión de las órdenes directas del entonces gobernador para que les “prestara” el dinero, como era la usanza y la tranza. Eso se verá en el proceso que se le sigue, el que enfrentará en libertad bajo fianza, no en prisión como quería mostrarlo con fines de propaganda y lucro político el gobierno de Yunes. Soy el primer sacrificado del Yunismo… dijo Leonel Bustos cuando acudió a Pacho a una audiencia y lo mandaron a resort todo incluido, sin derecho a salir, de Pacho.

Excesos y límites

El punto es que en nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales ninguno de los delitos que le imputan a Bustos tiene estipulada la prisión preventiva como medida cautelar; dictarla fue un exceso, violatorio de derechos del imputado, que ahora enmienda el Poder Judicial de la Federación.

La revocación federal es un revés para los operadores de la justicia torcida de Yunes, el Fiscal Jorge Winckler que la solicitó a sabiendas de su improcedencia para complacer a su jefe Yunes; y para el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, también funcionalmente subordinado, superior jerárquico de la juez de control de Pacho que dictó arbitrariamente la prisión preventiva por seis meses, Verónica Portilla Suazo; se va a hacer famosa por su servilismo obsequioso en busca de ser magistrada como recompensa; ya lleva 2.

Como en el pasado autoritario de Yunes, la justicia federal tiene que ponerle los límites y hacerle el contrapeso institucional, recuérdese el proceso al ex gobernador Dante Delgado y sus secretarios de Finanzas y Desarrollo Urbano, encarcelados en 1996 cuando la acción penal había prescrito, los liberó el Poder Judicial de la Federación en juicio de amparo.

Ni Duarte ni los duarpillos

Urgido el gobernador Yunes de mostrar al auditorio algún logro en sus promesas de campaña de meter a la cárcel a Duarte y a su banda, como no pudo con Bermúdez ni con Deantes, y otros “gordos”, se dice compraron la impunidad, se fueron sobre Bustos (ni pensar en Audirac, también implicado, pero intocable).

Ahora ya no tienen qué ostentar. Se le escapó a Yunes la única presa que tenía en prisión por el saqueo de fondos del ex gobernador Javier Duarte y su banda (César del Ángel es otro tema, la venganza política).

Y eso que Bustos era menor; sin que se minimicen sus posibles delitos el daño patrimonial al estado no es nada comparado con el nivel y la acumulación del ex gobernador, sus familiares, el círculo cercano, los titulares de las dependencias o los administrativos.

Ya presentaron en la Cámara federal de Diputados la solicitud de desafuero de Antonio Tarek Abdalá, el tesorero de la mafia, aunque está cargado de denuncias, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Contraloría del Estado, su declaración de procedencia y proceso penal va para largo. Dicen que en la comisión instructora ya le dieron turno y la pusieron a la cola, hay 186 antes.

Hubo ayer rumores de que el fiscal Winckler iría al Congreso local a pedir el desafuero del diputado Vicente Benítez, lo que resultó un borrego; tanto el chileno como Juan Manuel del Castillo pueden estar seguros en este momento; Yunes quiere la aprobación de su truculenta reestructura de la deuda –que le daría dinero para operar electoralmente–, así que por conveniencia no va malograr esos dos votos, más los de sus bancadas.

Tampoco Fidel

Más que desinflado por más que a como dé lugar Yunes lo quiere levantar a punta de lengua, pero no da, es el caso de las quimioterapias falsas y las muertes de los niños; quiso implicar en paquete bisexenal tanto Duarte como al ex gobernador Fidel Herrera, pero le salió contraproducente jalar la atención federal a través de la Secretaría de Salud. El titular José Narro todos los días lo desmiente; admite Narro lo que ya se sabía, los desvíos de recursos en el gobierno de Duarte –ayer refirió un monto de 670 millones de pesos por el que han presentado denuncias. Pero por el chisme grande de los medicamentos falsos en quimioterapia y los menores víctimas, hasta hoy, dice, son “puros dichos”, es decir, pura lengua de Yunes.

Dichos además reforzados por la lengua –cantinera y de barrio bajo– pese a ser miembro de la élite de las mansiones de El Estero su vástago el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, el aspirante a gobernador; su discurso político estremece por su brutalidad: Fidel tiene muy poca madre. ¡Qué estilo!