Dale Dale – Winckler a la caza de enemigos políticos, de los saqueadores nada

Winckler a la caza de enemigos políticos, de los saqueadores nada

Ya van dos meses y en la Fiscalía estatal no sólo no agarran a nadie, sino que a los pocos que detienen como a Leonel Bustos, ex director del Seguro Popular, que apenas lo habían detenido y ya salió libre, amparado y eso que era de los eslabones más delgados de la corrupción, pero ya hasta enfrentará su caso en libertad, así que contando y nada.

Porque todos los demás duartistas andan como si nada, para muestra, ven a Vicente Benítez que a cada rato sale a decir que está dispuesto a responder a la justicia y cuando lo citen, todo porque no lo han citado, en cuanto lo citen sale por piernas para no errarle.

Igual que Harry Grappa, que ahora hasta en eventos del Consejo Consultivo Empresarial va, ya todos se aparecen en cuanto acto o reunión se les invite o se hacen los aparecidos. Esto se nota más en los actos del PRI, en donde se les resbalan las palabras de Enrique Ochoa, el líder nacional, quien como se recuerda expulsó del partido a Javier Duarte y cuatro más, entre ellos se destacan a los ex secretarios de Seguridad y de Trabajo, Arturo Bermúdez y Gabriel Deantes. En que ayudan los duartistas a reconstruir el partido que destrozaron a golpes de corrupción. ¿Será que ya se sienten a salvo e impunes?

En cambio al anciano líder de los “400 Pueblos”, César del Ángel, la Fiscalía estatal le imputa delitos que no alcanzan fianza, esto es para cobrar la afrenta de la piedriza a las camionetas de los panistas que acudieron a la Cámara de Diputados local, cuando Yunes Linares era gobernador electo y acudió a protestar contra el entonces todavía gobernador Javier Duarte presentó iniciativas de ley a las que se opuso el ahora gobernador.

Al PRI le será muy difícil no caer más

El flamante jefe del PRI estatal, Renato Alarcón, se ve que anda trabajando mucho ya que lo vieron en la Cava Catalana con un grupo de amigos celebrando que ya ligó hueso.

Mientras tanto los priistas que se resistieron a su nombramiento partidista se preparan para imponer su cuota de candidatos a ediles en las planillas para las próximas elecciones municipales. Ahora la candidatura más solicitadas por los huérfanos y alicaídos priistas es la de regidor primero, ya a muy pocos les interesa ser candidato a alcalde. Después de la estrepitosa derrota del año pasado, el pesimismo es el ánimo que predomina en la mayoría de los que todavía se dicen militantes tricolores.

Los Elías

El que ya no sabe a qué árbol arrimarse es Elías Miguel Moreno Brizuela, quien primero viene un día a tirarle a Yunes Linares y al otro a seguirle el juego, dependiendo de cuánto le estén pasando desde el gobierno, ahora jura por el osito Bimbo que a él Duarte le reconoció que eran clonadas las medicinas, hasta risa da como el ex gobernador y ex gordo es vapuleado a toro pasado por el “rábano” ex perredista, ex marcelista y ahora nuevamente yunista.

Que pronto olvidó el ex concuño no oficial de Yunes Linares que hace unos días vino a despotricar en contra de este gobierno y la represión, porque no le cubrían su rueda de prensa en la Parroquia de Xalapa. Pero ahora con su hijo, también Elías Miguel Moreno, instalado en la Dirección Jurídica del gobernador Yunes, ya el papá Moreno ve las cosas desde otro ángulo.

Otro Elías, Assad, coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, mejor cortó por lo sano, llegando a un acuerdo rápido para poner fin a su reciente matrimonio, pues los diferendos con su conyugue amenazaban su carrera política, la que siente que va en ascenso, así que mejor un mal arreglo que le costará una buena lana, que un buen pleito que le podía costar hasta la chamba.