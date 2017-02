FGE, responsable de suspender el embalse de toros: Alcalde

Redacción AZ

La población está inconforme de que se suspenda el tradicional embalse de toros en las fiestas de La Candelaria y se responsabiliza a la Fiscalía General del Estado (FGE) de lo que pueda suceder, sentenció el alcalde Homero Gamboa Martínez, quien reiteró que será un juez el que decida si se lleva a cabo o no.

En entrevista, expresó que en Tlacotalpan no hay industria ni fuentes de empleo, por lo que si la autoridad estatal decide suspender este evento que se realizaría este miércoles, el impacto moral “será terrible” en el turismo, además del perjuicio económico cuya bonanza solo se presenta en esta época del año.

Añadió que el secretario de Turismo, Leopoldo Domínguez Armengual, cometió un error al adelantarse a cancelar el embalse pues las fiestas de Tlacotalpan son de los tlacotalpeños, el alcalde es él y él los representa: “Yo soy el que tiene que informar a la población y el resto del estado”.

Explicó que este tema ha sido una lucha constante desde que se aprobó la Ley de Protección Animal en la LXIII Legislatura, y que en opiniones de especialistas, los ex diputados “la hicieron con las patas”.

Por mencionar un ejemplo, añade Gamboa Martínez, los ex legisladores asentaron términos como embalse y pamplonada, que en la Real Academia de la Lengua “no existen”.

Y además califican a las fiestas de La Candelaria como una “fiesta patronal”, cuando el patrón de Tlacotalpan es San Cristóbal, y se realiza en otra época del año, y las fiestas de La Candelaria tienen un origen religioso.

Por parte del ayuntamiento, explicó que en 2014 se elaboró un reglamento, que primero fue un manual, y después pasó a formar parte del Mando de Policía, en donde en sus últimos artículos se especifica de los cuidados y protección que se dará a los toros en el embalse.

“Hemos transcurrido con tres fiestas y los toros salen sanos, van a un corral y regresan a su hábitat”, aseveró.

“Los toros ya no se pasan nadando como antes, se pasan en una panga, se sueltan en la orilla, cada vez que sale un toro sale con una escolta de policía montada, personal de la ganadera y jóvenes que hacen una campaña previa para proteger al toro, y un médico veterinario, y si alguien se pasa, lo sanciono, voy y lo meto a la cárcel y le aplico la ley”.

Ministeriales intimidan a pobladores

La Fiscalía General de Justicia (FGE) incurre en abuso de autoridad y allanamiento de morada al amedrentar a quienes organizan el embalse de toros, advirtió el alcalde Homero Gamboa Martínez.

En rueda de prensa esta tarde, acusó que a la región llegaron elementos de la Policía Ministerial para intimidar a quienes se encuentran construyendo la panga con la cual trasladarán a los toros sobre el río, además de introducirse al rancho La Primavera y asustar a la propietaria que prestó sus tierras para que los animales permanezcan allí en tanto inicia el evento, “eso no se vale”.

Agregó que hasta el momento la población de Tlacotalpan no ha cometido ningún delito “y ya nos están persiguiendo”, a pesar de que existe un amparo y esperarán al medio día de este miércoles para conocer la determinación de los jueces sobre este caso.

El munícipe reiteró que el embalse de toros es una tradición que tiene más de 200 años, que data de 1777 y es parte de la fiesta religiosa en honor a la virgen de La Candelaria, que es esperada por miles de turistas que ya se encuentran en la región y en donde la derrama es de 20 a 30 millones de pesos, que se distribuyen en una población que no tiene fuentes de empleo en casi todo el año.

“Estamos esperando las resoluciones de amparo, si esto nos autoriza, adelante, y si no pues tenemos que ajustarnos a la ley y ya hasta ahí llegamos, pero no sabemos que vaya a hacer la gente, nos deslindamos, es un error grave de la Fiscalía meterse con la población, hay como 60 mil almas…”.

Añadió que el domingo pasado hubo toros en Tlacojalpan y ninguna autoridad hizo acto de presencia, sin embargo si lo hicieron en Teocelo, en Tlacotalpan y lo van a hacer en Xico, porque la ley tiene dedicatoria para estos municipios.

Enojado, el síndico del Ayuntamiento, Rafael Muñoz Sandoval, criticó que las autoridades se guíen por una ley que presentó una persona que es prófuga de la justicia (Javier Duarte de Ochoa) y que fue aprobada por legisladores que están involucrados en el saqueo de las arcas del estado.

“Como vamos a hacerle caso a una iniciativa de un tipo sinvergüenza como es Duarte, con legisladores que están denunciados y que fueron los que aprobaron esta ley”.