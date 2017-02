Laura G confirma que está embarazada

Ciudad de México

La conductora Laura G tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus fans la noticia de su embarazo, con una fotografía donde aparece su abultado vientre y la leyenda ’15 semanas’.

“Hoy les quiero compartir una de las noticias que me ha llenado de más alegría y felicidad en mi vida: ¡Voy a ser mamá! Dicen que cuando deseas y quieres tanto algo, tratas de protegerlo a toda costa y eso es justo lo que Nazareno y yo decidimos, mantener la noticia en familia, hasta que el Doctor nos permitiera compartirlo (pasando 3 meses) y gritarlo a los 4 vientos. Y aquí me tienen compartiéndoles esta hermosa faceta de mi vida”, escribió en la fotografía.

La conductora también compartió su boda en Instagram con su pareja Nazareno, ellos contrajeron nupcias el 13 de diciembre en una ceremonia privada.

La conductora dijo que si bien se casó embarazada, ese no fue el motivo por el que llegó al altar.

La popular conductora relató que se enteró que estaba embarazada un día antes de su boda y que al momento de saberlo tenía un mes, noticia que la llenó de felicidad y por ello no dudó en contarle la noticia a los presentes a su enlace matrimonial.

“Desde que éramos novios Nazareno y yo hablamos de tener hijos y los queríamos. No esperábamos que fuera en ese momento pero nos hizo felices. Lo difícil fue no contarles a todo el mundo que seríamos padres; el médico nos recomendó aguardar los tres meses reglamentarios”, comentó.

Los futuros padres aún no tienen nombre para su futura hija pero algo si saben y eso es que la nueva integrante de su familia sólo tendrá un nombre.

A la par de su nueva faceta como madre, Laura se encuentra a unos meses de lanzar su portal de internet dedicado a las madres y los cuidados que tiene que tener con sus hijos.

En este portal la conductora adelantó escribirán sus amigas que han sido madres así como su propia progenitora.

“La idea es que sea un lugar de consulta para todas las madres primerizas y para aquellas que ya son experimentadas puedan contarnos su experiencia”, añadió.