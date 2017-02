Serpientes y Escaleras – ¿Se apellida Peña o Santana?

Salvador García Soto

Las revelaciones del contenido de la llamada de un hora que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo estadunidense Donald Trump, el pasado viernes, deben ser motivo de alarma y de vergüenza para los mexicanos.

Si como dice el extracto de esa plática telefónica obtenido por la agencia Asociated Press y manejada también por Dolia Estevez, corresponsal mexicana en Washington, Trump amenazó con enviar al Ejército de Estados Unidos a territorio mexicano porque cree que el Ejército mexicano “está asustado” ante los “bad hombres” y “no está haciendo lo necesario para detenerlos”, estamos ante dos hechos peligrosos e inaceptables: una amenaza de invasión militar del vecino país —que no sería la primera en la historia— y una traición del presidente Enrique Peña Nieto y de su canciller Luis Videgaray, que no informaron y ocultaron a los mexicanos una amenaza tan grave a la soberanía nacional, ni reaccionaron en defensa del país y de las fuerzas armadas ante el lenguaje ofensivo y agresivo de Trump. Más bien mintieron a la nación al decir que fue una plática “constructiva” y en la que sólo acordaron no hablar mediáticamente del muro fronterizo.

Si Peña Nieto no tuvo dignidad ni el valor para cortar y rechazar el tono amenazante de Trump en esa llamada y no rebatió tan graves palabras de su interlocutor a través de una intérprete, estaríamos ante la nada deseable confirmación de que en los momentos más delicados y peligrosos que haya enfrentado el país en los últimos tiempos, por agresión y hostilidad de un gobierno extranjero, tenemos un Presidente y un gobierno débiles e incapaces de defendernos como Nación. Si Peña no está a la altura de la circunstancia y no reacciona por insistir en dialogar y negociar e ir en buscar una “relación constructiva” con un presidente delirante y hostil contra nuestro país, llegó el momento de buscar una salida constitucional, antes que la tibieza e ineptitud nos lleven a un precipicio que después lamentemos.

Al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia, “Poderes” constitucionales que, se supone, representan al pueblo y a la justicia, les corresponde actuar si hay incapacidad del Poder Ejecutivo para ejercer el cargo.

¿Será que el Presidente y su canciller también mintieron sobre sus verdaderos apellidos?, ¿sí serán Peña y Videgaray o en su linaje habrá algún Santana?

NOTAS INDISCRETAS… El tono de la mayoría de gobernadores en la reunión entre el Presidente con la Conago no fue tan suave ni oficioso como el comunicado del organismo. Sí hubo “apoyo y unidad”, pero varios mandatarios se expresaron con preocupación para que el Presidente y su gobierno asuman una posición más fuerte y digna frente a la amenaza de Trump. El que habló claro y puntual fue Miguel Ángel Mancera, quien comenzó pidiendo frenar el nuevo gasolinazo “por sensibilidad y solidaridad” con los mexicanos y luego propuso al Presidente escuchar más voces que las de un par de colaboradores para enfrentar la renegociación del TLC. Mancera propuso crear un “Consejo Nacional” que incluya a los hombres de negocios más importantes de México. Y lo escucharon porque ayer el gobierno federal anunció que buscará a los empresarios para consultarlos sobre esos temas… Y hablando de gobernadores, ayer en Campeche, Alejandro Moreno mostró gran convocatoria en su “Marcha por la Unidad de México” en la que reunió a miles de campechanos que corearon consignas y gritos de apoyo por la dignidad y la soberanía del país frente al presidente de Estados Unidos. No faltó el malpensado que preguntará en redes sociales “¿fue el destape de otro priísta a 2018?”…Y en donde sí están destapando un gran tema es en el ISSSTE. Hoy arranca una campaña titulada “Hasta los súper héroes se enferman” con la que el instituto declara febrero como el “mes de la salud del hombre” y busca atender un tema poco difundido en el sector salud: el de las enfermedades masculinas. La campaña nacional la presenta hoy el director del ISSSTE, Reyes Baeza, y acuden el secretario de Salud, José Narro, y el director del IMSS, Mikel Arriola… En el CEN del PRI insisten en negar relevos. Enrique Ochoa, dicen sus colaboradores cercanos, “está trabajando y movilizando al partido”, y como ejemplo mencionan que en marzo próximo se emitirá la convocatoria para la 27 Asamblea Nacional del priísmo que se llevaría a cabo en agosto de este año. “Se están diseñando las mesas de trabajo, los temas y sedes para la gran deliberación sobre el futuro del PRI”, dijo un integrante del CEN que defiende a su jefe: “¿Un presidente que se iría cuando estaría resolviendo temas tan importantes como la Asamblea que otros presidentes pospusieron y evitaron? Más bien habría que ver quién suelta esos rumores y quién quiere desestabilizar a la dirigencia”. ¿Se referirá al secretario Calzada, a quien mencionan insistentemente esos rumores?… Los dados mandan doble Serpiente. Semana negra.