Yunes mintió sobre quimios falsas: Cofepris

Astrid Rivera / El Universal

El gobierno de Veracruz tendrá cinco días hábiles, como mínimo, para presentar pruebas sobre la denuncia pública que hizo de quimioterapias falsas, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indicó que no hay evidencia de que se aplicara agua destilada a pacientes con cáncer.

Al presentar los resultados de la investigación, el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tepoz detalló que hasta el momento se han revisado 151 expedientes clínicos del periodo 2011 a 2016, de los cuales 36 son pediátricos y 115 son adultos.

“No tenemos pruebas de que hayan sido aplicados medicamentos oncológicos falsos, no tenemos hoy un solo dato de que haya sido aplicada agua destilada o medicamentos falsos a niños o adultos. Hasta el momento no tenemos evidencia de donde salieron las acusaciones del agua destilada”.

El titular de la Cofepris destacó que la Secretaría de Salud de Veracruz deberá presentar la información que sostengan sus declaraciones. Detalló que el miércoles al mediodía se le notificó al gobierno estatal sobre el requerimiento de información, por lo que a partir de ese día tendrá cinco días hábiles, como mínimo, para la presentación de pruebas, aunque después el gobierno de la entidad podría pedir otro periodo para aportar sus pruebas; en ese caso la Cofepris deberá supervisar que la información se recabe.

Pruebas falsas de VIH

Por otra parte, anunció que se detectaron 46 mil 984 pruebas rápidas “Kit de Detección VIH 1&2 VIH Test”, las cuales son de origen chino; no tienen registro sanitario y entraron de manera ilegal al país al no contar con el permiso de importación emitido por dicha Comisión; las casi 47 mil pruebas forman parte de un bloque de 70 mil que la Secretaría de Salud adquirió en 2011, de las cuales aún se desconoce el origen de las 23 mil 16 restantes.

Mientras que 16.8 toneladas de medicamentos caducos fueron asegurados y no representan un riesgo sanitario porque se encuentran resguardados. El mayor periodo de caducidad que se encontró fue de 36 meses; aunque continuarán las investigaciones para determinar los periodos exactos de término de vida útil de los fármacos.

Hasta el momento se han ubicado a las empresas que realizaron la venta de las pruebas rápidas de detección de VIH; las cuales son Almacén MaxBec S. A. de C. V., Especialidades Médicas del Sureste y Labssa S. A. de C. V., así como Almacén de Distribución, Comercio y Servicios Administrativos Integrales del Golfo.

El gobierno de Miguel Ángel Yunes denunció el 17 de enero la supuesta aplicación de agua destilada a enfermos de cáncer y la presunta muerte de ocho niños; aunque fue dos días después cuando se interpuso la denuncia penal para que se indagara el caso.

El secretario de Salud, José Narro Robles, aseguró que no hay registro del caso de los menores que recibieron agua en lugar quimioterapias.

Se molesta Yunes por informe

Como respuesta, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acusó que la investigación de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) es incompleta, pues carecía hasta este miércoles de información sobre lotes y volumen de fármacos con irregularidades. En entrevista en el espacio radiofónico de Carlos Loret de Mola, el Gobernador insistió en que la conferencia de prensa que dio la Cofepris fue apresurada y dijo que la Cofepris no tiene elementos suficientes para saber si se aplicaron los medicamentos falsificados.