Asuntos Públicos – Proceso penal bajo consigna

Eduardo Coronel Chiu

No hubo sorpresas en el capítulo de ayer del primer juicio penal instruido por motivos políticos personales del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

César del Ángel, líder de los 400 Pueblos, se queda en prisión preventiva en Pacho Viejo, sujeto a proceso por delitos contra la seguridad pública y la seguridad del estado, que ni de lejos se tipifican. El Fiscal Jorge Winkler y el magistrado Edel Álvarez, la mancuerna al servicio de Yunes, le hacen el trabajo sucio de torcer la ley.

Era previsible que le aplicaran al enemigo del “patrón” toda la fuerza del estado de Yunes –una variante del estado autoritario de excepción–, que no le concedieran los beneficios procesales que habría podido obtener, seguir el juicio en su domicilio, la ley lo contempla para personas mayores de 70 años; menos otorgarle la libertad bajo fianza, pues para ello le colgaron el delito de estragos que tiene una penalidad de 20 años y se considera grave, como si hubiera provocado con dolo incendio, explosión, causado una inundación y puesto en peligro bienes, personas y la seguridad colectiva.

El sistema de justicia local no tiene incertidumbre cuando cumple consignas del superior jerárquico.

Pero es más sencillo encontrar la cuadratura del círculo que encuadrar como delitos contra la seguridad los acontecimientos del 29 de junio de 2016, el acto de apedrear en multitud el vehículo dentro del que se encontraban Miguel Ángel Yunes, entonces gobernador electo, y sus acompañantes, el dirigente nacional del Ricardo Anaya y Santiago Creel. Se cobra Yunes no tanto la apedreada del año pasado, no se duda en la provocación, sino la alianza de César del Ángel con sus enemigos políticos y la denuncia que le presentaron en la PGR por enriquecimiento ilícito. Los 400 Pueblos, danzantes desnudos con taparrabos del rostro de Yunes, equiparados a Al Qaeda o ISIS. ¡Pa que se meten con el jefe!, dicen en el estado guarura de Yunes.

Tendrá que combatir César del Angel a través de sus abogados, en el ámbito federal, la falta de tipicidad y de proporcionalidad en los cargos que le hacen, así como la vulneración del beneficio por edad.

Es penoso que ante el estado de excepción judicial que ha impuesto Yunes se tenga que recurrir al juicio de amparo y a la protección de la justicia federal para poder tener un control de legalidad y constitucionalidad. ¡Vaya cambio!

Puro cuento

Yunes, en su modalidad de acusador mediático, de la que ya se sabe, practica sin pruebas sólidas, destapó en declaraciones y filtraciones que los 400 pueblos recibieron 40 millones de pesos anuales del gobierno de Duarte por manifestarse; una maniobra que busca la condena pública para su acusado, una legitimidad “mediática” aparente para justificar sus persecuciones, que no se corresponden con pruebas jurídicas, menos científicas.

El que ya nadie cree es su cuento del pecado brutal, la acusación temeraria que hizo Yunes a sus antecesores Fidel Herrera y Javier Duarte de que aplicaron agua destilada como quimioterapia en tratamientos para niños enfermos de cáncer. La intervención federal le tapó la boca y eso lo tiene muy molesto. Tanto el secretario de Salud, José Narro, como el director de Cofepris, Julio Sánchez y Tepoz, exhibieron la falta de pruebas de Yunes. Está tan desacreditado que hasta en el periódico Reforma, que más lo consiente y cubre en la Ciudad de México, le pusieron en la columna Templo Mayor que a ver si Miguel Ángel Yunes, como denuncia, ¡prueba!; citan al titular de Coprefis con la banderilla de que no hay evidencias de que se haya suministrado agua destilada, en lugar de quimioterapia, a niños con cáncer en Veracruz; que ya revisaron 20 hospitales y clínicas y más de 150 expedientes y no se sostiene la acusación, por lo que pidió que si tiene pruebas, las aporte. La conclusión la compartían muchos observadores del tema: lo de Yunes es en realidad una campaña (de lengua, dice la redacción) y no de vacunación.

Regreso de Fidel

Sería cálculo o beneficio del paso del tiempo el ciclo corto de las mentiras de Yunes, que ahora que hay versiones de que ya regresó Fidel, la acusación en su contra por las quimios falsas a menores ya no vale nada. Se difuminó.

Renunció Fidel al consulado de Barcelona para asumir su defensa legal (y hacer política interna), como dijo; trascendió que le gestionaron un amparo contra alguna orden de aprehensión en el Estado de México, donde el juez se declaró incompetente, pero luego Fidel aclaró que ya no buscaría esa protección.

Dice uno de sus entrevistadores que ya está en el país, aunque no se precisó si en Veracruz.

Inseguridad, en todos lados

Padece el estado de Veracruz un recrudecimiento de la violencia criminal, ejecuciones, secuestros y robos, mientras el gobierno de Yunes, con dos meses ya a cargo de la seguridad pública, se observa incapaz de contenerla.

Tan sólo en el recuento del mes que pasó, el ejecutómetro del diario Reforma registra 43 asesinados, eso sin contar el paquete de 8 que ayer dejaron muertos en una camioneta en Nogales, sobre el cual, por cierto, la comunicación social encubierta del gobierno de Yunes pretendió regresar a viejas fórmulas; “eran de Puebla y los vinieron a tirar al estado”.

Yunes va a las excusas, Levantaron a 3 marinos en Veracruz, pero dice que no iban vestidos de uniforme, así que no habría sido un ataque a la autoridad. Asimismo sobre la cantidad de ejecutados, se va al mal de muchos, no es sólo en Veracruz sino en todo el país. ¿No que iban a temblar los delincuentes ante su presencia como gobernador y se inhibirían, puesto que saben que él es un experto en seguridad?

Original también es la excusa del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, sobre la oleada de asaltos bancarios, directamente a los cajeros de bancos o a los clientes después de hacer retiros a la salida de los bancos. Téllez responsabiliza a los bancos por no dar la seguridad y no cumplir con el protocolo. Entonces ¿quién es el responsable de la seguridad pública y la prevención de los delitos?