Dale Dale – Los últimos cambios en el gabinete de JD, pero todavía puede haber más

Los últimos cambios en el gabinete de JD, pero todavía puede haber más

Beto Silva Ramos, quien dejó su curul en San Lázaro por un tiempo para volver a ocupar la Coordinación de Comunicación Social, y Gerardo Mancilla, eterno subsecretario, fue ascendido a titular de la Sedeco; nadie va a extrañar a Juan Octavio Pavón y a Érick Porres, los desplazados de estos cargos; aunque un despido es siempre cuando menos un tropiezo profesional, uno de los evacuados de su cargo esparció que le estaban haciendo un favor. Ya no estarán en el final final. Los dos nuevos funcionarios son de la total confianza del Gobernador, llegan en el cierre del sexenio y su nombramiento es para recorrer la recta final con los de absoluta confianza, a ver cómo le resulta la jugada al gobernador Duarte.

La princesa incómoda lleva a los tribunales a los organizadores del Carnaval

Y le dieron la razón a la que participara para intentar ser reina del carnaval de Veracruz, Adriana Zavaleta, en contra del proceso donde ganó la otra contrincante el reinado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación ya citó a declarar a algunas autoridades por la demanda que interpuso tras haberse cometido algunas anomalías en este proceso. El Presidente del Comité de Carnaval de Veracruz, el Ayuntamiento de Veracruz, el alcalde, el Secretario de Turismo, han sido citados el próximo 23 de mayo del 2016 a las 9 de la mañana… así es que no se ha agotado el tema.

Héctor se mueve

Cosas más raras pasan en esa campaña del priista Héctor Yunes Landa, ayer visitó Alvarado, donde se reunió con mujeres y por la tarde visitó Tlacotalpan, municipio gobernado por el Partido Acción Nacional. El alcalde Homero Gamboa, muy cercano de los Yunes del Estero, le puso todas las trabas posibles, hubo una comida en una casa a la que asistieron si acaso 100 gentes, más tarde caminó por las calles del pueblo justamente a la hora del calor, la gente ni salió a saludar al “Yunes Bueno” como se autonombra; lo acompañó Carlos Puente, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, quien tenía una cara de desilusión al parecer sabía que iba muy mal la campaña, nunca imaginó que tanto.

Finalmente, Amadeo Flores Espinoza salió del sueño eterno y el día de ayer visitó Zongolica y Ciudad Mendoza, en donde hasta se reunió con gente e hizo una evaluación de las acciones emprendidas por la estructura priistas de la zona, dicen que hasta un discurso dio en el que dijo que no den los votos por perdidos y se pongan a trabajar, seguramente va a tener que descansar el resto de la semana para recuperarse.

Mientras tanto finalmente Gustavo Filobello empezó a ejercer sus facultades de vocero del candidato y ayer a mediodía en conferencia de prensa junto con Fernando Vázquez dio a conocer los bienes que posee Héctor Yunes y su familia, en su chorcha exhortaron a todos los demás candidatos a hacer lo mismo.

Por fin el candidato de Morena sale de Xalapa

Mientras tanto Cuitláhuac García, candidato por Morena, ejerció un poco de esos recursos bastos que debe haberle dado el OPLE y la Oficialía Mayor de la SEV y se fue hasta Poza Rica con Paco Ignacio Taibo II y un grupo de intelectuales, ahí promovió el curso “La historia de México para luchadores sociales”. Él, candidato instalado en pose “soy un luchador Social”, recordemos su lucha cuando las evaluaciones magisteriales hecho un porro el Cui, total que ayer con intelectuales en plena tierra de obreros petroleros, como que no era el target, pero bueno, su lucha la hace. Queda claro que lo único que trae es la bendición de André Manué.

No pueden con la basura

Se le viene una demanda en escalada al alcalde de Coatepec, Ricardo Palacios Torres. Un grupo de concesionarios del servicio de recolección de basura en Coatepec lo denunciará porque no ha pagado el adeudo acumulado desde el año pasado, y aseguran que de presentarse la demanda habrá elementos para desaforarlo. El que ya salió en defensa de los concesionarios fue el diputado local panista Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, quien también es el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado y calificó como lamentable que el presidente municipal coatepecano haya convertido la ciudad en un basurero a cielo abierto.

Se congela el intento de juicio político en el congreso federal

La diputada federal por Coatzacoalcos, Norma Rocío Nahle García y coordinadora de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura federal confirma que no se ha avanzado en la instalación de la Comisión de Revisión en la Cámara de Diputados que analizará la solicitud de juicio político contra el Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, pues falta por definir quiénes integrarán esta comisión que tendrá 14 espacios para los legisladores de las diferentes bancadas y es que la Junta de Coordinación Política ya aprobó los nombres de quienes habrán de integrarla, quedando fuera legisladores de los partidos Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), y asegura que también se busca que se sumen a la comisión, por lo que el PRI, que dicho de paso está sobrerrepresentado, tendría que soltar dos espacios.