Fidel Herrera desiste de amparo contra detenciones

Redacción AZ

El ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán desistió de tramitar un amparo para evitar ser detenido por la supuesta compra de medicamento falso o clonado.

A través de su cuenta de Twitter el ex cónsul de México en Barcelona, reconoció tener conocimiento del trámite legal a su favor.

Sin embargo, aclaró que pidió a su representante legal desistir del amparo que solicitó ante un juez de Toluca.

Pasadas las 8 de la noche, después de que se hizo pública su petición expreso: el ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltran “Enterado de la presentación de un amparo a mi nombre, ante Juez Federal, en Toluca; he ordenado desistir”.

En las próximas horas en México

El ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, aseguró que estará en México en las próximas horas para hacer frente a las acusaciones que hay en su contra en torno a los tratamientos falsos contra el cáncer que se aplicaron durante su gestión en la entidad.

Fidel Herrera está en España, donde fungía como cónsul de México en España, cargo al que renunció para regresar a México a defenderse.

El ex mandatario precisó que espera encontrar lugar en el próximo vuelo a México para regresar y defenderse, reiterando que durante su gestión solo se registró un caso de un medicamento adulterado, el cual no fue aplicado al paciente.

En entrevista pregrabada con Ciro Gómez Leyva, Herrera aseguró que el medicamento (Avastin) fue denunciado, referido por el departamento jurídico de la Secretaría de Salud a los laboratorios que la producían, así como que Roche informó que se trataba de un medicamento “que no era lo que el producto decía”.

Agregó que todo terminó en una multa que se aplicó al proveedor, sancionado a pesar de los amparos que interpuso.

La reacción en este caso, subrayó el ex mandatario estatal, “habla de calidad y de certificación; habla de personal muy responsable y de una vigilancia de una enfermedad tan delicada que requería de esa alta dedicación y responsabilidad”.

Fidel Herrera aseguró que, durante su gestión, “condujimos una política pública de atención a las víctimas de cáncer –niños y adultos-, de gran calidad, con médicos, con enfermeras; con equipos y con medicamentos de patente”.

Fidel Herrera dijo que, antes de pensar en tomar medidas legales por estos señalamientos en su contra, lo primero es esperar que esta situación concluya. “El gobierno 2004-2010 fue uno de resultados, de eficacia, de honradez y, sobre todo, reconocimiento por parte de la ciudadanía”, concluyó Fidel Herrera.