La historia de John Lennon y Yoko Ono llegará al cine

Ciudad de México.

La pareja conformada por Yoko Ono y John Lennon dio mucho de qué hablar durante los años 70, y ahora podremos conocer parte de su historia gracias a una producción cinematográfica.

De acuerdo con el sitio web Deadline, la película se enfocará en el romance entre el ex Beatle y la artista, quien será productora de la cinta y apoyará en el guión a Anthony McCarteN, quien fue nominado a un premio Oscar por “La Teoría del todo”, cinta que relata la vida de Stephen Hawkin.

“La historia se enfocará en temas como el amor, el coraje, el activismo en Estados Unidos, con la intención de inspirar a la juventud actual para levantarse y tener una visión clara del mundo que quieren”, informó el productor Michael De Luca, quien también formará parte del proyecto.

La película comenzará narrando los años 70, cuando Lennon se aleja de The Beatles para iniciar una carrera musical en solitario y con Yoko Ono, abarcará hasta 1980, año en que el músico fue asesinado en Nueva York.

Yoko Ono y Lennon se conocieron en una galería de Londres en 1966, donde Ono exponía una serie de cuadros abstractos.

Se casaron en 1969 en Gibraltar, de donde surgió el sencillo “The Ballad of John and Yoko” de The Beatles, que se separarían en 1970.