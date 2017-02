Turismo en Veracruz no es competitivo

Xalapa

Los empresarios del sector turístico desean ver las cosas con optimismo este año, sin embargo la realidad es otra, “vamos en picada y no queda de otra más que enderezar el barco y ponerse a trabajar”, sentencia Ideana Gómez Ortiz, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Veracruz.

Enumera que son muchos los factores que no están ayudando a reactivar al sector en la entidad, como la justificación del gobierno de que no hay recursos, la constante presencia de Veracruz en la nota roja, la inseguridad, la falta de infraestructura, las malas condiciones en que se encuentran las carreteras y la falta de señalización, “no estamos siendo visitados”.

Frente a este panorama señala que muchos empresarios, de distintos sectores, no nada más turísticos, se unen para hacer un frente común porque el estado no está ofreciendo nada competitivo ni atractivo al turista nacional o mundial, además de que las tarifas las pone cada quien.

Agrega que se reunió con el secretario de Turismo, Leopoldo Domínguez Armengual, quien se limitó a comentarle que este año va a ser complicado debido a la falta de recursos: “Su ocupación y preocupación es que tengan que cubrir sueldos, ante lo cual nosotros estamos interesados en que de verdad se haga algo”.

Es tan grave la situación que ejemplifica que en la Ciudad de México platicó con la ex Miss Universo, Lupita Jones, quien le mencionó la posibilidad de traer a Veracruz el certamen de “Nuestra Belleza”.

Menciona que Veracruz turísticamente no tiene ruta por el lado del gobierno, no hay promoción, no hay un lugar en donde la gente pueda entrar y se muestre lo que tiene Veracruz, sus actividades, sus destinos, sus pueblos mágicos, “no ha habido esa sinergia para que las cosas puedan llevarse a cabo”.

Gómez Ortiz expresó su desacuerdo sobre la salida de las secretarías de Desarrollo Económico y de Turismo, de Xalapa, lo cual pondría en peor situación a esta región, a diferencia de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que no requieren de promoción ni de que esas dependencias se instalen allá.

De igual forma resaltó la importancia de que se vuelva a reactivar el Impuesto al Hospedaje, que en muchos países lo pagan los turistas y permite el financiamiento de campañas de difusión.

A esto añade que existen programas y recursos del gobierno federal para el sector turístico, pero año con año no se utilizan ni se han sabido manejar, “si quisieran habría la posibilidad de hacerlo”.

La empresaria hizo un llamado a todos los funcionarios de esta administración a ponerse las pilas pues se necesita hacer algo en estos dos años para salir adelante, sigue pendiente el tema de la inseguridad, y afortunadamente ya se solucionó la crisis de manifestaciones y protestas que causó graves perjuicios al comercio y alejó al turismo del estado.

Sin embargo lo sucedido en Tlacotalpan perjudica al sector turístico, ya que por un diferendo de las autoridades, este año las fiestas de La Candelaria no recibieron ni el 50 por ciento de los turistas que llegaban.

Por último Gómez Ortiz refiere que la afluencia turística a Veracruz bajó, aunque las autoridades digan que subió, lo que “es una gran mentira”, asevera.