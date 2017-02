Atrae PGR investigación de suegros de Duarte, pero les dan amparo

Connect on Linked in

CIUDAD DE MÉXICO

La investigación por enriquecimiento ilícito, iniciada por la Fiscalía de Veracruz en contra los suegros del ex gobernador Javier Duarte fue atraída por la Procuraduría General de la República (PGR).

Fuentes del Poder Judicial de la Federación revelaron que en las carpetas de investigación contra María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y Jesús Antonio Macías Yazegey, el ex mandatario y su familia adquirieron diversas propiedades con recursos públicos en el interior de la República y en otros países.

Las carpetas de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 y FED/SEIDF/UEIDFF-VER/001653/2016, fueron iniciadas luego de que el entonces gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares denunció que el gobernador saliente Javier Duarte cometió enriquecimiento ilícito al desviar recursos públicos para adquirir propiedades en España y Estados Unidos.

Juez federal prohíbe a PGR solicitar captura de suegros de Duarte

Un juez federal prohibió por tiempo indefinido a la PGR solicitar una orden de aprehensión contra los suegros de Javier Duarte, en una investigación que se les instruye desde hace casi 5 meses por presunto enriquecimiento ilícito.

Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal de esta capital, concedió una suspensión definitiva a Jesús Antonio Macías y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, que impide que la PGR resuelva la indagatoria antes de que se determine en definitiva la demanda de garantías que ellos presentaron contra la pesquisa federal.

“Se concede la suspensión definitiva para el único efecto de que continúe con la investigación de la carpeta de investigación (…) y ésta no se determine hasta en tanto la autoridad responsable sea notificada del auto de ejecutoria que se dicte en (el amparo)”, dice el fallo del juez en el amparo 33/2017.

Conforme al resolutivo, el juez también canceló por tiempo indefinido cualquier orden de localización y presentación que pudiese haber sido librada en su contra por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), área encargada de la investigación.

El fallo judicial ordena a la PGR darles acceso a los suegros de Duarte a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/201 y su acumulada FESP/013/2016, la única en la que tienen calidad de investigados.

Según el informe previo que entregó la SEIDF al juez Vargas Alarcón, dicha indagatoria inició el 19 de septiembre pasado, fecha en que la dependencia federal decidió atraer una carpeta de investigación que integraba la Fiscalía del Estado de Veracruz.

De hecho, según el documento, el suegro de Duarte ya rindió su declaración en calidad de imputado en la citada carpeta que integra la PGR.

Los padres de Karime Macías también solicitaron en su amparo acceder y tener el derecho de defensa en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/001653/2016, sin embargo, en este caso se les negó la suspensión definitiva porque la PGR informó al juez que en ese expediente no tienen calidad de víctima, ofendido, imputado o defensor. Es decir, dicha indagatoria no tiene nada que ver con ellos.