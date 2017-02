Encarcelan a Bermúdez

Connect on Linked in

Redacción AZ

A las 11 horas con 45 minutos de este viernes 3 de febrero, el El ex secretario de Seguridad Publica, Arturo Bermúdez Zuritadurante el sexenio priísta de Javier Duarte de Ochoa, conoció su detención de ocho meses en el reclusorio ubicado en una localidad del municipio de Coatepec, a 15 minutos de la ciudad capital.

La jueza de control del Juzgado Cuarto de Juicios Orales, Verónica Portilla Suazo, ordenó girar recomendaciones al director del reclusorio, para mantener por ocho meses al ex funcionario, pero en un área ajena a la de convivencia de la población detenida.

El ex secretario de Seguridad Publica, Arturo Bermúdez Zurita está detenido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Pacho Viejo al existir una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de Enriquecimiento Ilícito.

El ex secretario de Seguridad Publica también conocido entre la tropa como Capitán Tormentaarribó al Cereso de Pacho Viejo acompañado de dos abogados y escoltado por tres camionetas con seguridad privada.

Bermúdez Zurita arribó a las 10:00 horas para sostener una audiencia en la sala 2 de Juicios Orales, cuando antes de ingresar le fue notificada una orden de aprehensión en su contra.

De inmediato los elementos de la policía ministerial lo llevaron al área del Servicio Médico del Cereso como parte del procedimiento de detención.

Alrededor de las 13:00 horas, Arturo Bermúdez salió del servicio médico, caminó con velocidad hacia la sala 2 de Juicios Orales para desahogar la audiencia.

En las inmediaciones del Cereso Pacho Viejo hay camionetas paradas de policías ministeriales y elementos de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) que vigilan.

Alrededor de las 13:20 horas, Arturo Bermúdez salió de la sala 2 de juicios orales acompañado por sus abogados y se internaron en la sala cuatro para proceder con la audiencia.

A las 13:30 horas arribaron otras tres camionetas de la secretaría de Seguridad Pública con elementos que se sumaron a sus compañeros y a los de la policía ministerial.

Hay un promedio de 10 patrullas de la SSP y otro número igual de unidades de la Fiscalía General del Estado; son alrededor de 200 efectivos los que resguardan el Cereso, mientras que Bermúdez Zurita se encuentra dentro de la sala 4 de juicios orales.

Para las 13:50 horas causó expectación la llegada de un camión blindado de la Policía Federal que se internó en el Cereso por espacio de 10 minutos; y comenzó a especularse que venían por Bermúdez Zurita.

A las 14:00 horas salió del Cereso el camión blindado de la Policía Federal y se retiró escoltado por dos patrullas de federales y dos de la Fuerza Civil pertenecientes a la SSP.

El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler estuvo en la sala de audiencias hasta las 13:00 horas y se retiró escoltado por cuatro camionetas Suburban en el que abordó van elementos de la policía Ministerial.

Diversos medios de comunicación cubren la detención de Arturo Bermúdez, ex secretario Seguridad Pública, acusado legalmente de enriquecimiento ilícito y señalado por familias de personas de desaparecidos por haber ordenado “desapariciones forzadas”.