Esta administración no podrá erradicar la violencia: investigador

XALAPA

El investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana (IIHS-UV), Leopoldo Alafita Méndez, consideró que una sola administración estatal no podrá erradicar la violencia que persiste en Veracruz.

Afirmó que el principal problema de la inseguridad es que no se tiene fuentes de información certeras o creíbles que permitan valorar el problema, para poder plantear alguna solución, “su dimensión nos rebasa”.

Consideró que no basta con crear policías municipales con elementos que hayan aprobado exámenes de control y confianza.

Mientras no se ataque a quienes se benefician de las actividad del crimen organizado el tema no se va a resolver deteniendo a los sicarios, “se ataca parcialmente y es algo que los veracruzanos nos tenemos que dar a la tarea de resolver”.

Consideró que se van a seguir localizando más fosas en diferentes puntos del Estado y consideró que el anuncio de 5 mil desaparecidos de parte de la Fiscalía es una cifra conservadora.

Alafita Méndez recordó que muchas familias no denuncian casos de desaparecidos por que reciben amenaza, por lo que no se inicia ninguna indagatoria. “La Fiscalía se debe apoyar en el trabajo que ha venido realizando los colectivos, pues sólo con ello podrá restaurar la confianza.”