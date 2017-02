Serpientes y Escaleras – Anaya empuja a Josefina por pacto con Peña

Salvador García Soto

Contra viento y marea, a pesar de la oposición interna de los panistas mexiquenses, el dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya empuja con todo la designación de Josefina Vázquez Mota como candidata a la gubernatura del Estado de México, para cumplir con el primero de sus acuerdos en su pacto con el Presidente Enrique Peña Nieto. Anoche, en la Comisión Permanente del blanquiazul, se buscaba aprobar el método de la encuesta para definir la candidatura panista y abrirle el paso a Vázquez Mota, quien estuvo presente en esa reunión, en espera de que se valide el método que la haría candidata.

La nominación de Vázquez Mota fue uno de los temas acordados por Anaya en su reunión del 20 de enero pasado en Los Pinos con el presidente Peña Nieto, según les confirmó el mismo dirigente a los gobernadores del PAN a los que les pidió “todo el apoyo, con operadores y recursos para hacer que gane Josefina”. Aunque Anaya acepta que sí acudió al encuentro con el Presidente aquella noche de viernes pasadas las 10:30, pero niega que se haya hablado de las elecciones mexiquenses y de 2018 y de acuerdos para intentar evitar un triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, uno de los gobernadores panistas que escuchó de voz de su dirigente la existencia de ese “pacto”, corrobora los datos publicados el pasado lunes sobre una negociación Peña-Anaya.

Porque fue el propio Ricardo Anaya quién les pidió a los nueve gobernadores panistas que se comprometieran, a partir de sus acuerdos con Los Pinos, a dos cosas: la primera, apoyar “con todo” a Vázquez Mota, para lo cual se dividió el territorio mexiquense en nueve zonas que comprenden el total de municipios y se pidió a cada uno de los gobernadores responsabilizarse de una zona con el envío de operadores electorales, apoyos económicos y seguimiento personal de la campaña panista; y la segunda, que comiencen a trabajar desde ahora en sus estados para frenar el avance de Morena y desarticular cualquier ventaja del lopezobradorismo en sus entidades de cara al 2018.

“Yo se los cuento porque no me quiero pelear con el que puede ser el próximo presidente”, dijo el gobernador del PAN que, con la condición del anonimato, confirmó la existencia de esos acuerdos tomados entre Anaya y el presidente Peña y transmitidos después como estrategia partidista a los mandatarios estatales del blanquiazul.

Calderón indaga sobre legalidad de encuestas. Ayer por la tarde, durante la sesión de la Comisión Permanente del PAN que busca acelerar y validar la postulación de Vázquez Mota, el ex presidente Felipe Calderón se apareció en el lugar donde sesionaba el organismo interno para indagar y hacer preguntas “sobre la validez y legalidad” de utilizar el método de las encuestas para postular al candidato en el Estado de México. Calderón, quien se vería desplazado de consolidarse el pacto Peña-Anaya, que podría afectar las aspiraciones de su esposa Margarita Zavala a la Presidencia de la República, se mostró preocupado porque la postulación de un candidato o candidata al Edomex basada en las encuestas esté totalmente apegada a Derecho y no vaya a ser impugnada por otros panistas que se sientan afectados.

Y es que en el Estado de México los grupos locales, encabezados por el diputado federal Ulises Ramírez ya impugnaron la decisión del Comité Directivo estatal del PAN de facultar a la Comisión Permanente a definir la designación del candidato a la gubernatura por el método de encuestas, lo que claramente busca allanar el camino a la nominación de Vázquez Mota.

Por eso llama la atención la repentina aparición de Calderón en la Comisión Permanente para expresar sus dudas sobre la legalidad del método de las encuestas y de posibles impugnaciones. El ex presidente sabe que la postulación de Vázquez Mota y un eventual triunfo suyo fortalecería la dirigencia y el liderazgo de Anaya, así como también sus aspiraciones rumbo a 2018, pues Josefina claramente juega en favor del dirigente panista y nunca en favor de los Calderón, a quienes acusa de haberla traicionado y vendido en su campaña presidencial de 2012.

El papel de Josefina en el Estado de México busca en gran medida frenar el avance de la candidata de Morena, Delfina Gómez, a quien recientemente el INE le suspendió un spot televisivo en el que aparecía junto a López Obrador por considerarlo como un acto anticipado de campaña. El crecimiento de Delfina y del lopezobradorismo en el Edomex es algo que preocupa sobremanera al PAN y al presidente Peña Nieto, pues en ningún escenario les conviene a ambos el avance significativo de Morena en la entidad mexiquense y mucho menos un hipotético triunfo en la gubernatura que colocaría al adelantado Andrés Manuel prácticamente en las puertas de un triunfo en 2018. Eso es también lo que está en juego en el Estado de México.

Finalmente, una fuente cercana a la propia Vázquez Mota confirma que, tras sus acuerdos con Anaya y con Santiago Creel, y una vez que le garantizaron toda una operación a su favor de los nueve gobernadores panistas en el Estado de México, la ex candidata presidencial ha aceptado ir como abanderada panista al Estado de México. Ahora solo falta que Anaya arregle, con los órganos internos como la Comisión Permanente, su postulación y que logren calmar y someter a los grupos locales del panismo mexiquense para evitar impugnaciones o fracturas. Es el primer paso para la ruta trazada en el negado Pacto de Los Pinos.

Los dardos del junior. Las afirmaciones Claudio X. González molestaron, y mucho, en las altas esferas del gobierno peñista, en donde tachan al joven empresario de “irresponsable y falto de calidad moral” para lanzar piedras sobre la corrupción de este sexenio. Y es que los dichos del presidente de Mexicanos contra la Corrupción ante estudiantes de la Ibero ubicaron al presidente Peña en el top ten de corruptos que formuló el empresario y en el que incluyó a los gobernadores priistas Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y hasta al ex procurador Jesús Murillo Karam.

Muchos mexicanos podrían coincidir con los dichos del empresario, pero en el gobierno le reprochan primero que él no es precisamente “una blanca paloma” y hablan de señalamientos en contra de sus empresas como la trasnacional Kimberly Klark de México, acusada de ser una empresa contaminante de ríos y cuerpos acuáticos, y de algunos otros señalamientos que le mandaron recordar en varias columnas sobre donativos irregulares de la Lotería Nacional a sus fundaciones.

Pero el señalamiento más directo que hacen desde las áreas políticas del gobierno es que el señor X. González parece seguir respondiendo a las conocidas y documentadas filias salinistas de su padre don Claudio X. González, quien fuera uno de los empresarios más beneficiados con contratos millonarios en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y para quienes pudieran pensar que el fuerte mensaje del joven Claudio tenía algo que ver con su antigua participación en Televisa, también en la empresa de Azcárraga Jean se deslindan de cualquier señalamiento hecho por el junior: “El hace sus comentarios a título personal. Sus posiciones cada vez más radicales fueron precisamente lo que motivó que ya no tuviera más participación en la empresa”, dijo uno de los directivos de la televisora de San Ángel sobre quien fuera vicepresidente corporativo de esa empresa.

Total, Claudio X. González Guajardo pudo haber dicho una verdad de esas que no pecan, pero incomodan. Sin embargo, fue tanta la molestia que causó en las altas esferas del gobierno, por sus señalamientos contra Peña Nieto, que en una de esas el joven y crítico empresario sacó boleto.