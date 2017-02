Dale Dale – Los dueños de la franquicia “PAN Veracruz” van por otra sucursal

Los dueños de la franquicia “PAN Veracruz” van por otra sucursal

Confirmado, ya lo habían adelantado los dueños del PAN en el estado, Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos, Miguel y Fernando Yunes Márquez. Actualmente, como todos sabemos, el papá es gobernador; el hijo mayor, también Miguel Ángel, es alcalde de Boca del Río y Fernando es senador, los tres por el PAN. Hay un tercer hijo oficial, Omar, pero éste es el encargado de los negocios familiares, que son muchos y muy redituables, todos estos “bisness” del clan Yunes Linares-Márquez provienen de sus cargos políticos. También es conocido que han acumulado una inmensa fortuna familiar, como botón de muestra están sus lujosas mansiones en la ribera del Río Jamapa en el municipio de Boca y sus muy costosos condominios en Miami y Nueva York.

Por eso es ahora el caso del senador Fernando Yunes Márquez, quien aunque todavía no termina su cargo en la cámara alta del Congreso federal, tiene previsto solicitar licencia para buscar la alcaldía de Veracruz.

La “joya de la corona” de los municipios, el ayuntamiento más antiguo de México, que además, cumplirá 500 años de fundado durante la próxima administración municipal. Pero aunque es muy importante el simbolismo histórico del viejo Puerto del Golfo de México, lo es más por su presupuesto, que también es el más cuantioso de los 212 municipios del estado.

De ganar el clan Yunes la elección municipal del Puerto, como dueños de facto del PAN y manejando en alquiler los restos del PRD en Veracruz, buscarán inmediatamente convertir el estado en un cacicazgo familiar, con todo el autoritarismo, soberbia y abuso del poder político que los caracterizan.

Ayer reunieron a la borregada panista

La tarde de este lunes a partir de las 6 se citaron para sostener una reunión en el Hotel Double Tree con los militantes del PAN del Puerto, preferentemente invitaron a los que tienen en las nóminas del estado y de Boca, aunque en la reunión sólo unos cuantos fueron invitados, no podían faltar varios de los recién nombrados funcionarios que tienen que ir a apoyar al hijo de su “jefe”, pues les deben la chamba.

Así que en fechas próximas se espera que ascienda la también diputada local, Rosario Guzmán Avilés, a ser senadora titular, pues es la suplente de Fernando Yunes, claro, a su vez, tendrán que llamar a su suplente en el Congreso local, lo que deja de manifiesto que sólo entre ellos y sus incondicionales se seguirán repartiendo las posiciones y puestos.

Lo raro es que Fernando Yunes llegó acompañado de Juan Manuel Unanue, ¿será que estén pensando en candidatearlo por Boca del Río en lugar de Morelli?, porque también estaba el alcalde boqueño Miguel Yunes Márquez, lo que no es de sorprender, ya que varios militantes del puerto trabajan o cobran en este ayuntamiento, sobre todo cuando no tenían la nómina de Gobierno del Estado para disponer.

Tiene razón Cuitláhuac, ya se ven arreglados

Con un monto irrisorio, acusan de enriquecimiento ilícito al ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez, en los últimos 5 años hizo una fortuna de alrededor de 64 millones 733 mil 506 pesos en bienes más 13 millones en salarios asimilados, lo que es realmente una burla, pues a todas luces se nota que tiene mucho más dinero en su patrimonio, tan sólo con las 7 casas que compró a nombre de familiares en Houston, Texas, para ser exactos en Woodland, ya es una cantidad importante y si le suman las propiedades que tiene en el Estado, casas y comercios en Veracruz y Boca del Río, así como Xalapa y el Hotel que tiene en Chachalacas, saben perfectamente que son muchos más millones los que tiene no sólo en propiedades, sino en cuentas bancarias en el país, en el extranjero y en muchos negocios más, que hizo aprovechando su cargo público, haciendo negocios a la sombra de su puesto y desviando recursos públicos. La trampa es que la mayoría de los cientos de millones que saqueó Bermúdez están al cuidado de prestanombres, pero esto ya lo sabían mucho antes de llegar al gobierno estatal Yunes Linares y su fiscal Jorge Winckler. Por lo que le damos la razón al diputado federal de Morena y ex candidato al gobierno estatal Cuitláhuac García: “las acusaciones a los duartistas sólo son un show” y ya pactaron con los saqueadores. Así que sólo veremos consignaciones “light” y no tocarán a la red de prestanombres que tienen guardados miles de millones de pesos robados a Veracruz.