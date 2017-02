Falsea contabilidad gobierno de Yunes

Connect on Linked in

Eduardo Coronel Chiu

Como no le gustaron las cuentas financieras que encontró, mismas que ya conocía, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares las arregla ilegalmente a capricho.

El estado de situación financiera a diciembre de 2014, rendido como 4 trimestre del año, recién publicado en la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) falsea la contabilidad gubernamental, juega arbitrariamente con las cifras mediante un ajuste contable dictado unilateral y arbitrariamente, por el cual suprime cuentas por pagar de corto plazo por un monto de 51 mil millones de pesos.

Con base en esta burda maniobra –inventa ingresos y congela deudas– hasta obtiene un cuantioso patrimonio positivo.

Además, esta cuenta introduce sigilosamente sin reconocimiento expreso la contratación adicional de deuda pública de su gobierno por 4 mil 300 millones de pesos, obtenidos en el mes de diciembre.

Este nuevo informe del estado de las finanzas de enero a diciembre de 2016, que se compara con la cuenta pública de 2015, revela claramente sus adulteraciones.

Eleva ficticiamente el activo

El valor del activo aumenta en 45 mil millones de pesos, sin proporción ni justificación financiera o contable válida.

Para lograr este efecto, elevan ficticiamente la cuenta de derechos a recibir efectivo y equivalentes, a un monto de 53 mil 577 millones de pesos –cuando que el año previo tenía un valor de 19 mil 488 millones (una diferencia de 34 mil 089 millones)–, incremento que relacionan con un “ajuste de 35 mil 108 millones de pesos” a la cuenta de “deudores diversos saldos por aclarar sujetos a procesos de auditoría”. También sin una base sólida aumentan en 11 mil 011 millones de pesos el rubro de derechos a recibir efectivos o equivalente a largo plazo, de dudosa realización, ya que como lo indican en sus notas, la cantidad corresponde a créditos fiscales del Gobierno Federal o estatal no recuperados, de cobranza incierta.

Reduce arbitrariamente el pasivo de corto plazo

No obstante que el informe precedente del estado de situación financiera, de enero a septiembre de 2016, la Sefiplan registró cuentas por pagar del orden de 46 mil 398 millones de pesos, cuenta que a junio ascendía a 17 mil 542 millones de pesos, el gobierno de Yunes de un plumazo desconoce ese pasivo.

Realizan un arbitrario ajuste a los pasivos por un importe de 51mil 997 millones de pesos, afectando “cuentas de orden”. Dicen apoyarse en un acta propia elaborada “ante la presencia de la Contraloría” que instruye las aplicaciones, y para las notas sólo indican:

“será hasta que se encuentren plenamente verificados y respaldado con documentación comprobatoria y justificativa que reúna los requisitos legales conforme a las disposiciones normativas, se podrá calendarizarán los pagos que resulten procedentes, como resultado del dictamen de fiscalización”.

Disimula nueva Deuda Pública

El gobierno de Yunes ya recibió 4 mil 300 millones de pesos en 2 créditos durante el mes de diciembre.

Esta cifra la consignan en el pasivo circulante como porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo. En las notas, sin explicaciones claras, mencionan que corresponden a créditos del mes de diciembre otorgados por los bancos Interacciones, 3 mil 300 millones de pesos, y Banobras por 1000 millones de pesos.

La deuda pública a largo plazo la mantienen en 41 mil 501 millones de pesos (no le sumaron los 4 mil 300 de diciembre).

Rasurada al pasivo (quiten ese pasivo de mi vista)

El informe similar de la Sefiplan al trimestre anterior, enero-septiembre, registró el pasivo total por un monto de 87 mil 977 millones de pesos, Yunes le rasuró 39 mil 615 millones de pesos, lo dejó en 48 mil 362 millones de pesos, y eso que contrató créditos por 4 mil 300 millones de pesos más.

Súper patrimonio

Ya encarrerados con la cuchara no hubo quién los contuviera. Le abultaron 48 mil 870 millones de pesos a “resultados de ejercicios anteriores”. Otra vez con el mismo cuento de la reclasificación de pasivo circulante a cuentas de orden por los 51 mil 977 millones de pesos de la nota antes citada. De este modo manipulado les arroja un total de patrimonio por 67 mil 500 millones de pesos –a diciembre de 2015 era de 15 mil 774 millones, y a septiembre de 2016 de 14 mil millones–. Esto significa respecto de este último un incremento en tres meses de 53 mil millones de pesos, equivalente a un incremento diario en ese breve periodo de 577 millones de pesos, claro, de pura ficción.

La nota del informe le concede un incremento del 327.9 por ciento respecto a diciembre de 2015, ¡genial!, un incremento de 327.9 por ciento (saldos por aclarar).

Burda farsa delictiva

La burda farsa posiblemente constitutiva de delitos por la falsificación de los registros contables de una entidad pública tiene evidentes objetivos políticos para el gobierno de Miguel Ángel Yunes.

– Simular que sanea las finanzas públicas.

– Negar arbitrariamente adeudos contraídos institucionalmente y disponer libremente de esos recursos

– Engañar a firmas calificadoras de riesgo crediticio y financiadores sobre la realidad financiera de Veracruz, ahora que busca la reestructuración de la deuda pública del estado.

Esa cuenta de 2016 tendrá que pasar por la fiscalización este año –ya veremos los resultados– y además cuando haya acabado el gobierno de Yunes.