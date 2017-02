Reactivarán denuncia contra Yunes por matanza de Ixhuatlán

Carlos Alvarado

El ex diputado local priista, Marco Antonio del Ángel Arroyo afirmó que “están los dados cargados” por parte de la Fiscalía General de Justicia en contra de César del Ángel Fuentes líder de los 400 pueblos; por lo que el ser sujeto a proceso lo calificó como “una venganza política de Miguel Ángel Yunes Linares”.

En entrevista afirmó que el que el juez de Pacho Viejo dictara el iniciar el proceso a Cesar del Ángel Fuentes se debe a una venganza política, “se de quien viene esta consigna política, del pequeño Donald Trump, alias Miguel Ángel Yunes es una consigna, una venganza política en contra de mi señor padre”.

Indicó que esto se debe a que el líder de los 400 pueblos “nosotros lo denunciamos en el 2015 por enriquecimiento ilícito y él está en calidad de iniciado y sobre la vinculación a proceso de mi señor padre (Cesar del Ángel Fuentes), me comentan los abogados que fue una audiencia de 10 horas, la fiscalía estuvo pidiendo recesos, no hay ningún señalamiento contra mi padre, que quede claro”.

En este sentido indicó que “No hay ningún testigo que lo señale, eso es muy grave, todas las pruebas de los abogados fueron desestimadas y todas las pruebas de la fiscalía fueron aceptadas, imagínate cómo están los dados cargados, de un lado los abogados defensores desestimaron todas las pruebas, y por otro lado, la fiscalía encabezada por el mayordomo este, todas fueron aprobadas”.

Por lo que dijo que “Vamos a buscar el amparo federal porque aquí no hay Estado de Derecho, aquí es una situación totalmente selvática, es un señor que es Ministerio Público, es juez, líder agrario, defensor de la moral y lo único que quiere es dejar a un hijo de gobernador, por eso todo este show mediático”.

Ante las declaraciones del gobernador del estado, Del Ángel Arroyo afirmó que “Por eso José Narro le compuso la plana, lo llamo mentiroso, casi, casi se lo puso un hombre tan decente como Narro, por eso está así las cosas, por eso el proceso lo denuncio ante los hechos de los supuestos saqueos, por eso está pidiendo un presupuesto para manejarlo de manera discrecional, por eso tiene un fiscal a modo para tener una venganza política”.

En este sentido afirmó que “el único opositor al gobierno, espurio y familiar, que está dañando a Veracruz, es Miguel Ángel Yunes Linares: en tanto sobre la salud de mi padre, el código penal es muy claro, mi padre tiene 67 años, tiene problemas propios de la edad, como diabetes, pancreatitis crónica, presión arterial alta y procede que pueda enfrentar su proceso en un domicilio, en una prisión domiciliaria y el señor Yunes no lo quiere hacer, porque se quiere vengar”.

Destacó que el gobernador del estado “Es un hombre totalmente siniestro y mi padre es un hombre totalmente valiente, esa es la diferencia, por ello me voy a manifestar, movilizar desnudo, vamos a seguir haciendo nuestras cosas, vamos a pedir el acceso a la justicia, vamos a luchar por la resolución de la comisión interamericana donde señala y ordena al estado Mexicano abrir una investigación por los hechos de Ixhuatlán de Madero cuando Miguel Ángel Yunes era gobernador de despacho.

“En donde ejecutaron a dos campesinos, vamos a revisar el saqueo de lista de los 3 mil millones de pesos, vamos a revisar la denuncia que tiene su hijo Miguel Ángel Yunes por enriquecimiento ilícito”, abundó

Finalmente respecto al trabajo de la fiscalía afirmó que “el fiscal, es el títere y mayordomo de la familia Yunes, le digo ahorita, ya determino la averiguación previa que tiene contra Yunes, ya determino la averiguación previa que tiene contra su hijo por enriquecimiento ilícito, no lo ha hecho, porque no hay estado de derecho en Veracruz, pero hay una buena noticia, hay oposición al pequeño Trump de Veracruz que son los 400 pueblos y su líder Cesar del Ángel Fuentes”.