Registran partidos alianzas para las municipales

Carlos Alvarado y Agencias

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solicitaron ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) el registro de la alianza Que resurja Veracruz, a fin de participar unidos en el proceso electoral 2017, para la elección de 212 ayuntamientos locales.

El presidente del consejo general del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, informó al dirigente del PVEM, Marcelo Ruiz y al presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Renato Alarcón Guevara que en diez les responderán si queda aceptada o no esta alianza.

Sin fiesta de batucada, ni amontonamientos, llegaron los priistas y del Verde a registrar su alianza al edificio del OPLE ubicado en la calle Benito Juárez de esta ciudad.

Tampoco los acompañaron los senadores del PRI, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, y de diputados federales, sólo llegó Marco Antonio Aguilar Yunes.

Contigo el cambio sigue, del PAN y PRD

El PAN y PRD solicitaron asimismo ante el órgano electoral el registro de la alianza Contigo el cambio sigue a fin participar unidos en el proceso electoral 2016-2017 de la elección de los 212 ayuntamientos locales.

Al OPLE arribaron uno que otro panista y perredista para acompañar a los liderazgos a la solicitud del registro de la alianza.

Hace unos días, el PRD y el PAN informaron que el primero encabezará la candidatura en 70 municipios y AN en 142.

AMLO llama a desterrar la corrupción con nuevo pacto

La corrupción es el cáncer en México, aseveró Andrés Manuel López Obrador, dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En su discurso frente a simpatizantes de Veracruz, tras presentar el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, criticó a los gobiernos estatales y municipales, pero principalmente al Gobierno de la República.

Entre las figuras políticas que suscribieron el pacto al que convocó López Obrador en Veracruz, se encuentran los ex panistas Domingo Bahena Corbalá y Rafael Acosta Croda.

También la ex directora del IVEC, Esther Hernández Palacios, la investigadora Luisa Paré, la activista a favor de los derechos de las mujeres, Monserrat Díaz y el ex diputado federal del PRD, Armando Aguirre Herviz, entre otros.

Panal va solo

Mérida Mar Domínguez, presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en Veracruz dio a conocer que este instituto político no realizará precampaña, ya que irán con candidatos de unidad en los 212 municipios de la entidad.

En este sentido indicó que el no realizar una precampaña no disminuye la fortaleza de este partido.

Afirmó que este instituto político decidió contender solo en este proceso electoral debido al crecimiento que tiene, “la verdad que Nueva Alianza tiene un crecimiento electoral importante.”