Secretario de Turismo no está a la altura de Veracruz: Pérez Fraga

Connect on Linked in

Redacción AZ

El presidente del Comité de Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pollo Pérez Fraga, reclamó al secretario de Turismo, Leopoldo Domínguez Armengual, no estar a la altura de las circunstancias que requiere Veracruz para despuntar al sector turístico, además de no dar apoyo a la fiesta más grande que se celebra en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río: El carnaval.

El “Pollo” Pérez Fraga reconoce la situación económica que prevalece en el estado, sin embargo cuestiona el no buscar alternativas para la difusión, comercialización e incremento del turismo en la entidad veracruzana.

“No es entendible, es que un secretario que tiene en su responsabilidad atraer turistas al estado y apoyar las fiestas patronales más significativas, no le haya planteado al señor gobernador escenarios y alternativas que pudieran palear la escases de recursos”.

Añade que Domínguez Armengual se ha “montado” en el discurso de que solo cuenta con 62 millones de pesos de presupuesto anual, a lo que pregunta si algún peso de ese recurso se destinará para las fiestas que se realizan en todo el estado o para el carnaval de Veracruz, que es la celebración más importante del estado.

“Poco ayuda al gobernador (y al estado) un secretario carente de voluntad y actitud para sortear las tempestades económicas con imaginación y talento para conseguir recursos y/o difusión para sus fiestas populares”.

Ejemplifica que el comité de carnaval logró presencia en la Ciudad de México en diversos escenarios para dar difusión al evento, en los boletos de ADO y en los 120 barezzitos que existen en el país, todo esto sin contar con dinero.

“De qué sirve tanto esfuerzo del ayuntamiento y el comité por mejorar sustancialmente los carros alegóricos y los cinco paseos, o el de los comparseros, bastoneras y batucadas en prepararse ¡como nunca! Mejorando coreografías y vestuarios, si los turistas de la república no sabrán, ni de qué día a qué día, se va a celebrar nuestro carnaval veracruzano en el puerto”.

Y remata: “Señor secretario (también turista): Leopoldo Domínguez Armengual… supongo que conozca algo de la cultura e importancia que representa el carnaval para los jarochos pues aquí ejerce usted, con licencia, una notaría. Pero de ahí, a que usted sea un secretario de turismo a la altura de las circunstancias que Veracruz enfrenta y al que sus fiestas patronales necesitaban, yo también… “No lo creo”.