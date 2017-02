Continuaron desvios en Veracruz durante 2015 y 2016

EL UNIVERSAL

El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, informó que el próximo miércoles 15 de febrero van a entregar los resultados del análisis a la Cuenta Pública 2015, el Tercer Año de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la Cámara de Diputados y lamentó que no encontraron mucha mejoría en la administración de los recursos entre la revisión de 2014 y la de 2015.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Portal comentó que se hicieron mil 660 auditorías a las 250 entidades del gobierno federal y donde se arrojan “resultados parecidos al del año anterior”.

Veracruz, foco importante

El auditor adelantó que Veracruz sigue siendo un foco importante, pues continuó igual con desvíos de recursos en la Cuenta Pública de 2015 y en la 2016, dijo, todavía siguieron, es decir, “Javier Duarte no se detuvo con nada”, destacó.

Expresó que no se ha podido solventar nada de las cosas que la Auditoría Superior de la Federación observó en la administración de Javier Duarte, puesto que desde 2009 hubo simulación de los recursos y todo se fue acumulando.

¿Cómo viene la Cuenta Pública del año 2015?

—Lo que puedo adelantar es que va a ser el próximo 15 de febrero. Entregaremos el informe como todos los años, con la información que consideramos que es de utilidad, tanto para los diputados como para cualquier persona interesada o ciudadano, contiene el resultado de las mil 660 auditorías, una cobertura muy amplia con resultados que pueden ser parecidos al del año anterior. Esperaba que tuviéramos —y ojalá así hubiera sido— una mejora en la administración de los recursos, aunque sí lo hubo en algunos estados, pero en otros no.

Desafortunadamente para la Cuenta Pública 2016 va a ocurrir una mejora, pero no tanto como yo hubiera esperado. Hay prácticas que se siguen utilizando, que deberían haberse cortado desde hace un año o más.

Espero que con lo que todo mundo ha visto que ocurre, que ahora sí va a ocurrir con el Sistema Nacional Anticorrupción, se cambien muchas cosas. Tengo mucha confianza en que el sistema va a ayudar a contener la corrupción, pero no la va a erradicar; vamos a ver los resultados, inclusive alguno de mis compañeros me decían: ‘Nos van a criticar después, porque ya no tendremos resultados iguales’, pues qué bueno que sea así, porque eso quiere decir que sí ha servido el mejoramiento de control, que la gente está aprendiendo a respetar las disposiciones legales para el ejercicio de los recursos, que hay una participación ciudadana y todos los que participamos en el Sistema estamos haciendo algo y ya hay sanciones contra quienes estén actuando indebidamente.

Entonces, de 2014 a 2015 no hay mucha diferencia.

—Todavía no tengo las cifras, estamos en los cuadros.

¿Auditorías forenses (susceptibles de denuncia penal)?

—Son muy pocas las que hacemos, pero igual tienen impacto, tenemos nuevamente resultados importantes. Fueron nueve de este año, y son más o menos las mismas dependencias que el año pasado. No entienden.

¿Qué es lo más grave que ha encontrado hasta ahorita?

—Todavía no lo tengo.

¿El estado de Veracruz siguió siendo un foco importante?

—Veracruz siguió igual, y yo creo que en 2016 todavía siguieron. Hasta que se fue el señor [Javier Duarte].

¿Duarte no se detuvo con nada?

—No, no, no. Con nada. No ha podido solventar nada de lo que le observamos. Desde 2009 a 2012 hubo simulación de los recursos. Después se fueron acumulando y acumulando. Hay solventaciones, obviamente, no todo se lo llevaron, no todo lo botaron, pero sí hay ciertos avances en algunos rubros.

¿Es peor para Veracruz el año 2015 que 2014?

—Aún no tengo la cifra, porque el cuadro que tuvimos el año anterior era lo observado hasta tal fecha acumulado y pendiente por solventar, más lo de 2014. Ahorita hay una mezcla que hay que volver a acomodar, podemos encontrar una fórmula más sencilla y más clara de reportar, entonces… ¿cómo están las cifras? No sé, reportamos lo que está observado y por separado lo que corresponde a denuncias de hechos y todavía no acabamos.