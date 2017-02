Dale Dale – Contigo chanchullo electorero

Contigo chanchullo electorero

Un claro ejemplo de que el gobierno del estado panista-perredista va a usar los programas sociales en las campañas políticas para las elecciones municipales que vienen es que desde el título que le dan en este mini gobierno a su flamante programa de atención social, le llamaron “Veracruz comienza contigo”, mientras que la alianza PAN-PRD para esta elección que se avecina la registraron con el nombre de “Contigo el cambio sigue”, ni siquiera se tomaron el trabajo de pensar cómo le daban la vuelta. Ya en plan descarado, como andan en el gobierno estatal, de plano a su programa clientelar le debieran llamar “Contigo compro los votos”.

Por cierto, anuncian que el populista programa de la Sedesol de Yunes Linares abarcará de todo, según sus promotores mejorará la calidad de vida de un millón de familias.

Y arreglará de todo a unos 4 o 5 millones de veracruzanos, su salud, viviendas, educación, alimentación, etcétera, etcétera.

Pura demagogia, no se cuentan con los recursos para financiar el proyecto y el propósito es ciento por ciento electorero. Los Yunes Linares y Márquez usarán este y todos los medios del gobierno a su alcance para comprar los votos en las elecciones de este año y del próximo, así esperan ganar la alcaldía de Veracruz y repetir en el Gobierno del Estado.

Hace 5 años operaron muy oportunistas Oportunidades

Recordamos que hace 5 años, en el 2012, Miguel Ángel Yunes Márquez era el delegado federal de Oportunidades, el programa social con que el panismo del gobierno de Calderón compraba los votos, así lograron conseguir la senaduría de su hermano Fernando en las elecciones federales de ese año.

A la secretaria de Sedesol estatal, Indira Rosales, la pusieron ahí porque ya anduvo en aquellos días operando un programa que repartía dinero por votos, desde la Sedesol federal calderonista, el programa de empleo temporal, que no era más que una pamplina para conseguir ganar elecciones, con dinero dizque de ayuda social.

Ja ja ja, Bermúdez también saldrá libre

Siguen los rumores y el ex secretario de Seguridad Pública del pasado gobierno, Arturo Bermúdez Zurita, muy posiblemente sea liberado bajo fianza de un momento a otro a pesar de que el gobernador Yunes diga que le dan risa los comentarios al respecto, si bien pudieron citar a toda la familia de prestanombres de Bermúdez, quienes aparentan ser dueños de múltiples propiedades, ya que todos caen en la presunción del delito de enriquecimiento ilícito y no lo hicieron.

Ni decir de que pudieron “paquetear” a varios de los ex funcionarios para que les abrieran procesos, de una vez antes que se vayan todos a esconder, de lo contrario será confirmar la versión de que ya acordaron y se pusieron a mano con el gobierno actual, versión que cada día toma más fuerza.

Ahora reniegan de su amistad

Por lo que cuentan en el Criver fue despedida la encargada de eventos especiales de este organismo de ayuda y asistencia social, Patricia de Ochoa Navarrete, era colaboradora de ahí por recomendación de sus parientes en ese entonces en el pleno poder, pero al huir Javier Duarte del gobierno y después terminar el sexenio del PRI, le “solicitaron” su renuncia, la cual entregó sin causar aparentemente problema alguno, los que presidían el Criver no querían que vieran que tenían trabajando a una parienta, aunque lejana, del ex gobernador. Para así andar de queda bien con el nuevo gobierno. Los “socialités” encargados del Criver, aunque todos saben que quien los puso en ese lugar fue precisamente Javier Duarte, ahora reniegan de él, quieren aparentar que no fueron sus cercanos, pero cómo lograrlo, si hasta un joven pariente de ellos, metido en líos con la justicia en un caso muy famoso internacionalmente, le pidieron a Duarte les ayudara a arreglar su situación y así lo hizo.

Pero al final de la historia pasó lo que menos pensaron que pasaría, porque ahora Patricia de Ochoa está trabajando precisamente en el ayuntamiento de Boca del Río, por lo que le agradece mucho a sus ahora jefes, los panistas. De haber sabido ni la corren o no le “piden” su renuncia, total al final acabó trabajando con los que están en el poder.