Director del Colver regaló títulos a funcionarios duartistas

Redacción AZ

Profesores del Colegio de Veracruz (Colver) denunciaron que el rector Eugenio Vázquez Muñoz “regaló” títulos de maestría a funcionarios duartistas como el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

Al anunciar un paro indefinido de labores, el profesor Jorge Rebolledo Flores denunció que a pesar de haber reprobado al ex funcionario actualmente detenido por enriquecimiento ilícito y a Óscar Spinoso Carrera (hermando del diputado federal Edgar Spinoso), el Rector les permitió tener un título.

“El rector Eugenio Vázquez Muñoz debe rendir cuentas por regalar títulos de maestría en Política Pública a Arturo Bermúdez Zurita y Óscar Spinoso Carrero, con título en Maestría en Políticas Públicas”.

Denunció la existencia de profesores investigadores con “doble plaza”, como el magistrado del Poder Judicial, Eduardo Andrade Sánchez; la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, Petra Armenta, así como y el subdelegado del ISSSTE en Veracruz, Arturo Gutierrez Góngora.

Ante esto, exigieron que renuncie a su cargo, pues tampoco ha logrado que a los más de 60 trabajadores se les paguen los dos meses de sueldo que se les adeudan.

“Se lo regalaron, yo le di clases a los dos y a los dos los reprobé; los protegieron, yo solicite su baja y continuaron en el Colver”.

Por su parte, la maestra Ofelia Mendoza criticó cómo es posible que se deje sin oportunidad a perfiles altamente calificados para la docencia y se entreguen las plazas a personal de otros poderes como el Congreso local o del Poder Judicial, que tienen altos sueldos.

“Los lugares ya están ocupados por gente que gana en el Congreso quién sabe cuántos sueldos, así como en la Universidad Veracruzana y todavía no les alcanza, por eso vienen al Colegio a conseguir más dinero, es totalmente injusto”.

Justificó que el paro indefinido es para hacerle ver al Gobierno del estado que no están conformes con lo que ocurre, que no están de acuerdo con los atrasos en los pagos.

“Nosotros no tenemos la culpa de que en el Colegio haya habido irregularidades. El Colegio es un instituto de investigaciones en ciencias sociales, políticas y desarrollo regional sustentable. El paro será hasta que nos paguen porque no es posible seguir sin dos meses sin recibir lo que nos pague”.