Adriana Muñoz

En 60 por ciento ha caído la industria del transporte público ante la serie de “gasolinazos” que se han registrado desde el sexenio pasado a la fecha.

El presidente nacional del Movimiento del Transporte Multimodal, Carlos Sosa Madrazo, afirmó que no descartan plantones y marchas pero no bloqueos a partir de que se de la nueva alza de precios que se estima para este 18 de febrero.

“Van a seguir habiendo expresiones como la que hubo ayer en Coatzacoalcos, nos vamos a reunir en Sonora los próximos días y espero que el presidente por el bien de la situación económica del país no nos siga afectando”, manifestó.

Añadió que solo con el expresidente Felipe Calderon traían una caída de 40 por ciento en la industria y ahora van ya en 60 por ciento.

“Es importante que no hayan deslizado más los precios de los combustibles, exigimos al señor presidente que mantengan esas políticas, que ya no nos aumenten los combustibles”, subrayó.

Esto ocasionará, dijo, que el servicio empeore y que las unidades no puedan ser renovadas porque no hay presupuesto.

“El aumentó que se dio fue muy perjudicial para mucha gente para muchos transportistas”, dijo.