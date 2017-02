Ex trabajadoras del SAS demandan su reinstalación

Xalapa, Veracruz

Ex trabajadoras del extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en demanda por la reinstalación en sus puestos.

Procedentes del puerto de Veracruz, alegaron que hace ocho meses fueron despedidos sin argumentos alguno y que la empresa Odebrecht, encargada de Aguas de Barcelona, no respetó sus derechos laborales.

Con mantas, las mujeres pidieron la intervención del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en este caso que afecta a más de mil 200 ex trabajadores de SAS.

Al respecto, la secretaria del Sindicato Teniente José Azueta del SAS, Angélica Navarrete Mendoza, indicó que ya no tienen recursos para darles de comer a sus familias, y algunos otros están enfermos y necesitan los servicios del Seguro Social.

Agregó que su trabajo es necesario porque la actual empresa operadora no cuenta con el personal calificado y actualmente se brinda un pésimo servicio a la sociedad.

Los casi 80 ex trabajadoras amenazaron con permanecer en la capital del estado hasta que sean atendidas por el Gobierno del Estado, pues recordó que son cerca de mil 200 los trabajadores afectados con los despidos.

Reprocharon que los trabajadores no son los culpables del desfalco que hicieron las autoridades del SAS y pese a ellos son los más afectados.

“Nosotros no manejamos el dinero, nosotros sólo recibimos órdenes y las ejecutamos. Nunca se dió seguimiento a la demanda y tenemos ya casi ocho meses despedidos y no se ha dado respuesta favorable para los trabajadores”.