Exigen revisar supuestas cuentas falsas de Yunes

La secretaria de la Mesa Directiva del Congreso local, la diputada Regina Vázquez Saut, afirmó que el Gobierno del Estado “no debe maquillar la deuda pública con la finalidad de tener una mejor calificación crediticia”, por lo que pidió que el Orfis y la Comisión de Vigilancia del Congreso local inicien una investigación al respecto.

Cabe recordar que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas ha manipulado las cuentas públicas del 2014 al 2016 con la finalidad de tener una mejor calificación crediticia.

En este sentido, la legisladora priista dijo: “se debe hacer una investigación y un análisis, derivado de las declaraciones y acciones de este día; no necesitamos maquillaje y hoy decía la diputada Dunyazka que se necesita una cirugía mayor. No necesitamos más maquillaje, necesitamos transparencia y claridad en las cuentas públicas, es lo único que pedimos, estamos a favor de una reestructuración de la deuda pública pero con cuentas claras, eso es lo que pide el PRI”.

Además, la diputada dijo que “debe intervenir el Orfis para corroborar la información que ha salido en un medio de comunicación y por eso es que en estos días es cuando entraremos en una revisión y análisis, con mayores explicaciones para reestructurar la deuda, ya que no es cosa fácil reestructurar la deuda de un estado con cantidades mayores y con deudas a cubrir a 50 años. No sé si tengan hijos, pero la deuda la vamos a pagar en 50 años, por ello es un tema importante que debe analizarse de fondo”.

Finalmente, afirmó que “debemos hacer un análisis a fondo, de la mano del Ejecutivo estatal. No estamos diciendo que nos oponemos; la postura del PRI es hacia dónde vamos, qué se va a hacer y eso es justo lo que quiere la ciudadanía.”