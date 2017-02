Hay que verificar aunque no haya engomado: Tránsito

Adriana Muñoz

El director de Tránsito y Transporte del Estado, Luis Emilio Díaz Ibarra, confirmó que si hay falta de engomados en algunos verificentros del Estado, no obstante, eso no es pretexto para no hacer el trámite.

Quienes incurran en ello se les aplicará la norma oficial, dijo.

Además, una cosa es que ahora haya retraso en la llegada del holograma del periodo correspondiente y otra que un automovilista traiga varios engomados pendientes.

“En algunos lugares no hay, nosotros estamos tratando de orientar al ciudadano, cuando se trata de que no tiene el engomado por varios periodos significa que no ha tenido el cuidado debido pero cuando se trate como ahora de febrero y marzo no hay que esperar a hacerlo hasta el último momento”, destacó.

No deben esperar a última hora para realizar su proceso de verificación, manifestó.

En otro tema, argumentó que los elementos de la delegación de Tránsito de Veracruz que fueron retirados por presunta corrupción siguen en proceso de investigación y el caso está a cargo de la DGTTE.