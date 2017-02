Dale Dale – Les comen las ansias

Les comen las ansias

Se ve que es tanta la desesperación de los diputados locales que aspiran a conseguir una alcaldía, sobre todo de los panistas, quienes por atraer reflectores aprovechan el mínimo detalle para salir a declarar, incluso contradiciéndose o enfrentándose entre miembros de un mismo partido.

La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Manterola, salió a decir que habían obras inconclusas en Martínez de la Torre, por lo que casi de inmediato fue corregida por su homólogo Juan Manuel Unanue, quien dijo que todavía no se ha entregado la Cuenta Pública del 2016, que apenas se está tramitando, tal parece que la diputada Manterola anda encarrerada con aquello de que quiere ser candidata a alcaldesa precisamente de Martínez de la Torre y busca llamar la atención por allá, aunque le dijo el gobernador que no iría, que supuestamente todos los diputados del PAN se quedarán a terminar su gestión de dos añitos. Todos, menos su hijo, quien sí solicitará licencia al Senado y se va por la alcaldía, Fernando, su hijo menor, que siendo diputado local pidió licencia para irse de senador y no terminó su primer cargo, como tampoco piensa concluir de senador ya que esta a un día de solicitar licencia.

Es la inseguridad, tontos

Sigue habiendo a diario muertos, levantados, secuestrados y apariciones de restos humanos por todo el estado, aparte de asaltos y otros delitos cometidos, pero la historia es la misma, la de este gobierno y la del pasado. Que se están matando entre delincuentes, que son enfrentamientos entre ellos, que pelean la plaza y que se están reacomodando, son las mismas excusas de siempre, así que nada cambia, siguen las autoridades mostrando su incapacidad para resolver el mayor problema, la inseguridad, ni siquiera logran reducir los altos índices de criminalidad en el estado.

Hasta los cómplices de Duarte quieren ser alcaldes

Por lo que se está viendo con la cercanía que ya hay con la definición de candidatos de todos los partidos, varios son los que salieron aspiracionales y no sólo por que se aspiraron todo el dinero que pudieron del erario público, sino porque también quieren ser candidatos a alcaldes, por el partido que sea, hasta los que están acusados y quemados por haber sido cómplices del saqueo histórico de Veracruz.

Este es el caso del ex contralor con Javier Duarte, el acusado Iván López, quien ahora salió que quiere ser candidato a alcalde por Emiliano Zapata, como tiene una mansión por ahí y está conurbado con Xalapa, cree que puede ser muy buen negocio. También el ex secretario de Salud, Pablo Anaya, quien ya fue alcalde de Poza Rica, ahora quiere volver a ser candidato al mismo cargo que ya ocupó, sólo que abanderado por Movimiento Ciudadano, con lo que pinta difícil que obtenga el triunfo, más que ya tiene varios años que no vive en ese municipio, pues es conocido de todos que radica en la zona conurbada de Boca del Río. Otro es Juan René Chiunti, quien ha recorrido varios partidos y por lo que se ve sigue acomodándose con el partido que le convenga, sin ninguna lealtad de por medio. Ahora quiere buscar de nueva cuenta la alcaldía de Cosamaloapan pero abanderado por Nueva Alianza apoyado por Vicente Benítez. Así que por lana estos precandidatos no van a parar, tienen mucha $$$$$ “ropa de tintorería”.