Llamará PGR a declarar a ex tesoreros por adeudos con UV

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

La Procuraduría General de la República (PGR) llamará a declarar a los tesoreros de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que estuvieron a cargo de la dispersión de recursos de 2013 a la fecha y que no los entregaron a la Universidad Veracruzana (UV).

El abogado general de la UV, Alberto Islas Reyes, dijo que luego de que la PGR atrajo la investigación esperan que sea en marzo cuando den a conocer los resultados de esta y que se declare el ejercicio de la acción penal contra quienes no entregaron el recurso a la máxima casa de estudios.

“Esperamos que en los siguientes días la PGR esté en condiciones de emitir una determinación y esperamos que sea el ejercicio de la acción penal para dar con quienes distrajeron el recurso que le corresponde a la universidad y que no se entregó ni completo no de manera oportuna”.

Entrevistado en el Foro Académico “Cien años de la Constitución de 1917: Diálogos interdisciplinarios”, aseguró que durante el paso de Luis Ángel Bravo Contreras al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la UV le “aplicaron la aburridora” y la investigación no avanzó.

“En Sefiplan desfilaron siete secretarios y otro tanto de tesoreros; el Ministerio Público llamó a los secretarios y dijeron que quienes operaban la dispersión del recurso eran los tesoreros por eso están buscando a quienes operaron como tesoreros”.

Islas Reyes agregó que en el 2013 y 2014 el Gobierno del Estado entregó los recursos de manera incompleta, mientras que en el 2015 no se entregaron recursos y en el 2016 solo se apoyó para pago de algunas nóminas.

Además, recordó que antes de concluir el sexenio de Javier Duarte, el gobernador interino firmó un convenio en el que el Gobierno del Estado debe pagar los recursos que se le deben a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por concepto de retención de impuestos y que suman mil 700 millones de pesos.

“El resultado de los procesos penales, tiene que obligar a quien sea responsable a restituir el daño, quien asume la obligación siempre son los gobiernos, este gobierno tiene que responder”.