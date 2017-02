Protestan pensionados ante la Fiscalía

Connect on Linked in

CARLOS ALVARADO

Integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado (Copipev), protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en demanda que se agilicen las investigaciones relativas a la denuncia que interpusieron en contra del anterior Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por malos manejos administrativos de sus finanzas.

Entrevistada la presidenta del Copipev Adriana Chávez Tejeda recordó que fue el primero de agosto del año pasado cuando interpusieron la denuncia, misma que sustentaron con distintas pruebas. Denunció que el nuevo fiscal, Jorge Winckler, nunca los ha atendido, además que han buscado audiencias por varias instancias y no se las ha dado.

Agregó además que, tras la manifestación, realizarán la entrega de más evidencias sobre el “pésimo manejo” que se le dieron a las finanzas y a los bienes inmuebles del IPE.

También exigieron al Gobierno del Estado que les explique si está en quiebra o no el sistema pensionario de Veracruz.

Mencionó que el Orfis también interpuso dos denuncias en contra del ex consejo Directivo y el Copipev una, por lo que son tres querellas por estos hechos.

Además de porqué dejaron que los organismos públicos incorporados al IPE le deban las cantidades enormes que les deben y nunca fueron

cobrados.

Acusó que el 99 por ciento de los municipios le adeudan al IPE: “todo mundo le debe, el poder judicial, todos”.

El ex consejo Directivo que es la autoridad máxima lo que tuvo que haber hecho fue cobrar y con intereses y no lo hicieron, por lo que se fueron acumulando las deudas.

Denunció que el Gobierno del Estado adeuda al IPE más de 7 mil millones de pesos.