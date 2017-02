Se desconoce el paradero del delegado de Conafor

XALAPA

En calidad de desaparecido está el delegado estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Martín Gelacio Castillo Calipa.

Con hermetismo se maneja la poca información que hay sobre el caso, pues en las oficinas de la Gerencia si secretaria se limita a decir que el funcionario de la administración federal salió “de comisión” y no se presentará próximamente.

Al interior del complejo hay poco movimiento de personal y no se encuentra ni el automóvil ni el chofer del funcionario.

Y aunque se le preguntó en varias ocasiones al enlace de prensa sobre la situación del gerente, insistió en no tener información.

Mientras, un informe policiaco señala que Castillo Calipa desapareció a las 7:05 de la mañana, cuando se comunicó con sus colaboradores para informarles que se encontraba viajando de Veracruz a Atzalan.

El funcionario de 38 años viajaba en un automóvil Seat color blanco con placas de Veracruz, aparentemente acompañado de otra persona.

Cabe destacar que hasta el momento ni la Fiscalía General del estado (FGE) ni la Conafor a nivel central han informado sobre el supuesto hallazgo del vehículo del funcionario o su desaparición.

No obstante, el personal de la dependencia que realizaba trabajo de campo en distintos municipios del estado se reportó a la Gerencia tras la desaparición del funcionario.

“Uno espera que estás cosas no sucedan, esperamos que en todo caso se hayan querido robar el carro pero nada más y que el gerente se encuentre bien”, relató un jefe de área que prefirió guardar el anonimato ante la secrecía con la que se maneja la información en Conafor.

SSP busca a “una persona” desaparecida

Las corporaciones policiacas del estado implementaron un operativo especial para dar con el paradero de una persona que se reportó como desaparecida.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, quien evitó confirmar si se trata del gerente estatal 4de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Veracruz, Martín Gelasio Castillo Calipa.

Cuestionado por el posible secuestro del funcionario, señaló que no se puede confirmar su secuestro, pues a la fecha no se ha pedido un rescate para poder liberarlo.

No quiso mencionar cuántos elementos se encuentran en el operativo y aseveró que no recuerda el nombre de la persona a la que están buscando, “pero sí estamos buscando a una persona”.