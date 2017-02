Amplían denuncia contra Bermúdez por desapariciones

Redacción AZ

Padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca en enero del 2016, presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una ampliación de denuncia en contra del ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y la cadena de mando que incluye al menos cinco ex funcionarios, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

Acompañados de la defensa jurídica aportaron nuevas pruebas que consideraron contundentes para el expediente que se sigue en la Carpeta de Investigación INV. MIN. FGE/FIM/IM/01E/2016.

Celestino Espinoza Rivera, abogado defensor señaló que hubo omisiones graves de parte de ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como que los policías implicados en la desaparición reprobaron los exámenes de control y confianza, que el entonces delegado en Tierra Blanca Marcos Conde tenía antecedentes penales por portación de arma y estuvo preso en el Penal Federal de Villa Aldama, además el junto a su grupo de policías fueron cambiados de área a pesar de las denuncias e irregularidades en su contra, cambios que fueron aprobados directamente por Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de SSP.

Explicó que solicitó a la FGE revisar las pruebas aportadas en hechos para derivar responsabilidades en la cadena de mando por omisiones y participación de al menos cinco jefes policiacos.

Recordó que el caso se lleva en el sistema penal anterior, por lo que puede ser más fácil integrar una consignación al juez de la causa y ejecutar una orden de aprehensión y en su caso un auto de formal prisión. “ Consideramos que existen suficientes elementos para eso, por eso pedimos a la FGE actuar en consecuencia”.

Presentan pruebas

El abogado Celestino Espinoza Rivera dio a conocer que este jueves presentaron pruebas que debe tomar en cuenta la Fiscalía General para ampliar la carpeta de investigación por la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca en enero del 2016 y fincar responsabilidad al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. Entrevistado en las instalaciones de la Unidad de Atención Temprana de la FGE, afirmó que se entregaron pruebas que consideró que son contundentes para ampliar la denuncia contra el ex jefe policiaco.

“Fueron señalamientos de hechos que constan en la investigación y que fueron ignorados patrones constantes en la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública donde se puede deducir la participación de los mandos”.

El abogado a nombre de los padres de José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y Susana Tapia Garibo, solicitó a la Fiscalía que los tomen en cuenta para poder sacar datos que confirmen la responsabilidad en la cadena de mando como es el caso de Marcos Conde.

En el caso del delegado de la SSP que se encuentra detenido y sujeto a proceso no había aprobado los exámenes de control y confianza y era cambiado constantemente de área y región con todo su grupo, bah el visto bueno de Arturo Bermúdez Zurita. (Con información de Carlos Alvarado.