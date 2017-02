Dale Dale – Bermúdez sigue en Pacho

Bermúdez sigue en Pacho

¿Qué tendría Arturo Bermúdez que pudiera dar para arreglar sus líos judiciales?

Sólo dos cosas, dinero e información. Recordemos que el actual gobernador, Yunes Linares, desde mucho antes de la campaña electoral del año pasado, ya acusaba al ex secretario de Seguridad de Duarte de espiarlo a él y a su familia, pues según él tenía el equipo humano y tecnológico para hacer espionaje profesional moderno.

Y de dinero, durante el gobierno anterior, Bermúdez manejó millonarias sumas en efectivo, pues de los muchos operativos que se acostumbraban para movilizar grupos de policías, se les asignaban fuertes sumas de dinero en efectivo para sus gastos de viáticos y similares del personal que participaba. Y por supuesto el ex secretario entregaba las cuentas del “gran Capitán” que él se sentía que era. Además no olvidemos las “propinas” que reciben en abundancia de los giros negros, prácticamente todas las fuerzas policiacas, esto es, la mochada de antros, prostitución, menudeo, piratería, etcétera.

Así que el “gran capitán” Bermúdez se hizo mega millonario, como la mayoría de los cercanos a Duarte.

¿Cuánto dará a cambio de qué le faciliten resolver las acusaciones sobradamente probadas de enriquecimiento ilícito? Para que le permitan salir en poco tiempo a disfrutar de la mayor parte de su botín, guardado por prestanombres de su familia.

Al día de hoy sigue estando tras las rejas el ex secretario de Seguridad Pública.

Seguridad pública, sólo excusas

El actual gobierno estatal, en lo que respecta a seguridad pública, da a entender con sus declaraciones que los ciudadanos o se acostumbran y se aguantan, ya que no pueden esperar mejoría porque todo anda mal en el estado, al igual que en el resto de nuestro país. Es lo que dan a entender, ya prácticamente ni esperanzas dan.

El secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, afirma que la mayoría de los asesinatos que hay son entre delincuentes, que son enfrentamientos entre distintas bandas, así es que sólo deja un 20% vacante de que los muertos o lesionados sean ciudadanos, que circunstancialmente les puede tocar un daño colateral, o que son atacados para cometer un ilícito, peor aún es el que las autoridades digan que va en aumento la criminalidad, que ha aumentado en un porcentaje de un 120% y si de por sí ya era preocupante la situación, están dando entender que a donde vamos a parar con esos índices, ya casi, que hasta miedo de salir a las calles sentimos.

Como muestra el líder cañero dirigente de la CNPR, que fue asesinado este jueves en una plaza comercial a donde lo estuvieron siguiendo en Córdoba por Plaza Crystal a donde le dispararon y asesinaron sin miedo de ser detenidos, ni preocupación de que los vieran, así es que no pasa nada, ni agarran a nadie por ahora.

Lo que queda en descubierto es que es muy cierto el dicho que no es lo mismo parecer que ser, porque como críticos desde la oposición pintaban muy fácil resolver las cosas y en la realidad no ha resultado igual, porque ni en los más de 6 meses que tuvieron para preparar la estrategia a emplear en este gobierno, ni en los más de dos meses que llevan en funciones se ve mejoría alguna, de hecho parece que no hay ni una estrategia en camino que esté funcionando.

Parecía muy fácil pero ni siquiera han podido lograr que les reestructuren le deuda estatal, lo que ha dejado en claro que no tienen ni alguien que funja de negociador, porque ahí están todos sin intención alguna de aprobarle nada y la verdad es que el que tiene interés es el Ejecutivo estatal, a quien no es que le vayan a bajar los intereses, si al contrario, los intereses están subiendo, lo que quiere es reestructurar la deuda que hay a muchos más años a pagar, para que así le quede más dinero para gastar durante su breve gestión, pero no, a este paso se va acabar la administración y no le van a haber reestructurado nada, igual ya se hace para el gobernador que venga.