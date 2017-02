Suman 20 feminicidios este año

Connect on Linked in

Redacción AZ

En los primeros 40 días del año se han registrado más de 20 feminicidios en la entidad, todos impunes, mientras la Alerta de Violencia de Género sigue sin dar resultados pues nadie ha informado de los avances, advirtió la presidenta del Colectivo Equifonía, Aracely González Saavedra.

La activista recordó que desde el mes de diciembre, ninguna autoridad ha convocado a las mesas interinstitucionales de la Alerta de Violencia de Género para atender los asesinatos a mujeres.

Equifonía – organización firmante de la AVG-, ni otras organizaciones han sido convocadas para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la secretaría de Gobierno y el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes tampoco se ha pronunciado sobre esta alerta.

Señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE), sigue sin contar con un banco de datos de feminicidios y el Poder Judicial tampoco ha informado sobre las sentencias en estos casos.

La activista dijo que es urgente la convocatoria a las organizaciones civiles para dar seguimiento a los avances de la AVG que son parte de las 15 recomendaciones que se emitieron para erradicar la violencia en al menos 11 municipios del estado donde fue decretada esta alerta.

También cuestionó que no existe la reparación integral del daño a victimas, que tampoco se sabe si está funcionando, pues no han sido convocadas para una mesa tal cual marca la normatividad.

Equifonía es una de las organizaciones civiles que firmó para promover la activación de la Alerta de Género en Veracruz (AVG), quienes no han sido convocados desde el 7 de diciembre del 2016 para conocer los avances y alcances de la ley en mención.

Urgente que se establezca una mesa de trabajo

La coordinadora del Colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, afirma que es urgente que se establezca una mesa de trabajo para analizar cuál es el estado que guarda la Alerta de Violencia de Género que se activó a finales del año pasado en 11 municipios de Veracruz.

En entrevista en conocido café de esta capital, afirmó que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares debe convocar a la mesa de trabajo para completar el trabajo que se han reunido con los alcaldes se debe avanzar en el ámbito estatal.

“Es urgente que se nos convoque a una mesa interinstitucional donde los titulares de las diferentes dependencias estén presentes y nos informen acerca de las acciones que ya se han implementado”.

Indicó que en los municipios donde se tiene que hacer un mayor énfasis con las acciones ya se han tenido reuniones de trabajo con los alcaldes, pero es necesario que se nos informe”.

Araceli González criticó que no hay una campaña en medios que ayude a informar sobre qué es la Alerta de Violencia de Género, “una de las medidas contempladas dentro de la alerta es que se informe a la ciudadanía en qué consiste, y hasta el momento no hay una campaña en medios donde la ciudadanía sepa que somos un estado que está en alerta de violencia de género y tampoco hay una campaña en medios donde se nos diga en qué consiste. A veces se tiene una información errónea acerca de la problemática”.

La activista señaló que tampoco se conoce si en el presupuesto que actualmente se discute en el Congreso Local, se contempló este rubro como ordenó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

“Cada dependencia debió entregar en el mes de enero el presupuesto que requería para esas acciones y desde el Gobierno Federal está también establecido un recurso para estas acciones, pero de todo eso necesitamos saber y es lo que pedimos”, concluyó (Con información de Carlos Alcvarado).