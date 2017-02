Alianza PAN-PRD, ilógica y absurda: Cárdenas

Connect on Linked in

Redacción AZ

El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano aseguró que la alianza en Veracruz entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) es ilógica y absurda.

Al cuestionarle sobre esta coalición de cara a las elecciones municipales del junio próximo, dijo que es contradictoria con los principios de ambos partidos y por lo tanto son ilógicas.

“Son alianzas ilógicas, absurdas porque sus propuestas nacionales son en muchos casos opuestas; es contradictorio con los principios de ambos partidos; pero allá ellos”.

En otro tema, sobre las elecciones presidenciales del 2018, consideró que serán tranquilas y evitó pronunciarse en torno a la figura del líder de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.

“Lo veo como lo ven todos, con distintas opiniones; vamos a ver quién aparece en las boletas electorales y en ese momento todos los ciudadanos debemos tomar una decisión”.

Incluso, al preguntarle sobre su “favorito” para ganar las elecciones presidenciales respondió que aún no conoce la boleta electoral, y cuando lo haga dirá abiertamente a quién apoya.

El hijo del ex presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río, negó que esté formando algún grupo político con miras a las elecciones de 2018, luego de que ha sido visto en reuniones con Manlio Fabio Beltronesy Diego Fernández de Ceballos.

“No estamos formando ningún grupo para el 2018, al menos yo no estoy en ese proyecto, asistimos juntos a una reunión que nos convocó el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el marco de un Congreso de Derecho Constitucional y coincidimos en una mesa redonda. Al menos yo llegué por mi lado”.

Riesgo de que disminuya la actividad petrolera en Veracruz

Existe un riesgo de que disminuya la actividad petrolera en Veracruz y esto traería problemas sociales y económicos en el seno de miles de familias, alertó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En entrevista previa a la presentación de su libro “Cárdenas por Cárdenas”, indicó que la reforma energética y la entrega del petróleo a intereses particulares representa un riesgo para zonas petroleras importantes en el estado como en el caso de la zona norte y sur.

”Si una parte del petróleo puede ser entregada a intereses privados, estos pueden disponer del petróleo a voluntad y podría ocasionar que haya escasez en el país, que no se diera satisfacción a la demanda nacional”.