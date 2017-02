Pretende Yunes despojar terrenos a los 400 Pueblos: Del Ángel

Carlos Alvarado

El ex diputado priista, Marco Antonio del Ángel Arroyo afirmó que el gobierno del estado pretende desalojar a los integrantes de los 400 pueblos de un predio llamado Chichicuaxtla, predio que les pertenece desde 1980, como parte de su venganza política.

En entrevista telefónica explicó: “está es una acción más el pequeño Miguel Ángel Yunes, con el objeto de continuar con su venganza política, el día de antier el alcalde de Tihuatlán del PRD, Gregorio Gómez; llevo a una persona que se llama Damián Cuervo y a un grupo de personas ajenas al movimiento de los 400 pueblos quisieron entrar a un predio que se llama Chichicuaxtla, en donde hay una prescripción positiva a favor de los 400 pueblos.

“Entraron con palos, machetes y tomaron la carretera federal, eso es un delito y estado del pequeño Trump Yunes no hizo nada, posteriormente se fueron a otro predio que compró Dante Delgado Ranauro para los 400 pueblos y acá tengo la posesión que nos acredita como los legítimos propietarios desde 1990 y los quieren desalojar el gobierno del estado de una posesión precaria que nos beneficia”, añadió.

En este sentido Del Angel Arroyo indicó que “estas acciones fueron encabezadas por el alcalde Gregorio y por el Secretario de Seguridad Pública Téllez Marie que en vez de estar persiguiendo y deteniendo a secuestradores, en vez de estar buscando al delegado de la Conafort, amenazo al compañero Nereo Cruz y cito textual le dijo te voy a partir la madre en unos momentos”.

Añadió que “es excesivo el uso de la fuerza en contra de los campesinos, me dicen que están acusando a 70 de motín y yo pregunto cómo va a haber motín, si los están sacando de sus casas y de su tierra y solo se defendieron, desde antier llego este llegaron estas personas, golpearon a mujeres, presentamos la denuncia y no pasó nada; fueron los padres de familia e hijas a ver como estaban sus esposas e hijas y los recibieron a golpes, a pedradas y no se hizo nada y la pregunta es porque están detenidos los miembros de los 400 pueblos y no los grupos de choque del señor Miguel Ángel Yunes que es el pequeño Trump”.

A decir del líder campesino “porque a nosotros se nos manda a la cárcel en 5 minutos y ellos que fueron a invadir una propiedad privada, se les financia y apoya por parte del secretario de seguridad pública y del alcalde de Tihuatlán; lo más grave es que el alcalde recibe instrucciones de Miguel Ángel Yunes Linares”.

En este sentido dijo que “estos son delitos muy graves, el gobernador está abusando de su poder como en los años 90’s y esa película la viví hace 20 años, se lo que tengo que hacer, a mí no me va a doblar la policía de mentiras, Téllez Marie, que solo amenaza a campesinos, soy un hombre digno, soy un hombre fuerte y daré la batalla”.

Finalmente dijo que acudirán ante las instancias federales a fin de obtener justicia en contra de este grupo de invasores y del abuso de autoridad del gobernador y del secretario de seguridad pública.