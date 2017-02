Dale Dale – Larga lista de aspirantes para los 212 negocios municipales

Larga lista de aspirantes para los 212 negocios municipales

Al final de este mes las franquicias político-electorales, llamadas partidos, cerrarán sus registros de propuestas y postores para participar como candidatos y candidatas a ediles de los 212 negocios de concesión electoral por los próximos 4 años, del 2018 al 2021.

Y son negocios, en eso se han convertido o siempre lo fueron, pero ahora ya descaradamente todos se manejan así. Empezando por los corrompidos partidos políticos y sus corruptas dirigencias, aunque no son nada honestos la mayoría de los candidatos a cargos edilicios.

No faltará quien diga que no se venden todos los partidos ni todas las candidaturas, pero eso sólo será porque la conveniencia de la utilidad política y de dinero son mayores y entonces se imponen de candidatos a empleados serviles o a socios.

Los verdaderos candidatos independientes, garbanzos de a libra

No falta quien cree que para no mancharse de la corrupción que inunda los partidos políticos se puede buscar el poder político mediante candidaturas independientes. Como ya se han dado algunos ejemplos muy publicitados de triunfos de candidatos independientes, el más famoso es la gubernatura que ganó el “Bronco” Jaime Rodríguez en el estado de Nuevo León. Pero esto sólo es la excepción de la regla, ya que son tantos y tan difíciles los requisitos para las candidaturas independientes, que los que las han logrado han sido quienes son patrocinados y promovidos por quienes manejan los gobiernos estatales y el federal.

La mayoría de los dizque independientes que han aparecido recientemente en las elecciones estatales han sido cachirulos, pagados por parecer que compiten de verdad, por ejemplo: Juan Bueno, Alejandro Vásquez Cuevas “El Pipo” y Alba Leonila Méndez, los tres ex panistas que se registraron como independientes, pero fueron en realidad fraudes patrocinados por el duartismo en sus estertores.

Los primeros anotados para comprar las candidaturas municipales

Sólo los que tienen dinero, aunque suene a perogrullada, pueden comprar el apoyo de los partidos y de sus coaliciones. Los que se arriesgan a invertir en comprar candidaturas son en primer lugar los mismos políticos que ya han ganado fortunas en cargos públicos, les siguen los empresarios, quienes utilizan las directivas de las cámaras empresariales como plataforma para promoverse y buscar ser candidatos dizque ciudadanos, ambos ven el ganar un ayuntamiento como un negocio de lo más redituable y de acuerdo a sus expectativas de transas y bisnes, le ponen dinero a las dirigencias partidistas y a los liderazgos de organizaciones intrapartidistas, para obtener su apoyo y ganar “legal y democráticamente” sus candidaturas.

Dentro de los primeros en anotarse están: por Alvarado, a través del PRD, la esposa de quien actualmente gobierna el municipio, Marliz Platas, cónyuge del actual alcalde Octavio Ruiz. Aunque aparentemente ganó Tavo la alcaldía en el 2013, abanderando al PRD, se trató de una candidatura comprada, el priismo alvaradeño jugó contra el candidato oficial de su partido, David García Luna, un ingenuo recomendado de un alto mando de la Marina Armada, quien no se dio cuenta que lo lanzaron a la derrota traicionándolo desde su partido.

La sociedad política Ruiz-Platas quiere seguir explotando a la “Heroica y Generosa”, así se le dice a la ciudad de Alvarado, a la cabecera municipal, el puerto piloto; pero esta pareja de rapaces que han depredado las arcas municipales por más de tres años y todavía les quedan más de nueve meses, pretende seguirse “sacrificando” al servicio de los alvaradeños otros cuatro años más.

Apenas en junio del año pasado Marliz Platas de Ruiz fue derrotada en la elección distrital a la diputación local, entonces candidateada por el PVEM-PRI, vale recordar que hace tres años su sociomarido Tavo, acabando de llegar a la alcaldía, renunció al PRD y se pasó al PRI.

Para nadie es un secreto que el matrimonio Ruiz-Platas fue de las parejas favoritas y cercanas del ex gobernador prófugo Javier Duarte, que se les menciona involucrados en algunos de los negocios de lavado, con los que Duarte trato de cubrir sus desfalcos.

Y uno de los que le hizo señalamientos ahora es gobernador de Veracruz, Yunes Linares.

Con este botón de muestra se puede apreciar la calidad de los candidatos, en este caso el ejemplo es de la coalición PRD-PAN, su lema “Contigo el cambio sigue”, ¡que burla!