Mentira, que Yunes haya pagado a alcaldes

Xalapa, Veracruz

El alcalde de Coscomatepec, Manuel Álvarez Sánchez, aseguró que es mentira que el Gobierno del Estado haya depositado los recursos a los ayuntamientos.

El munícipe respondió así al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien le molestó la reunión que tuvieron alcaldes de todo el estado con delegados del Gobierno Federal, donde los ediles expusieron que continúa la retención de recursos por parte del gobierno del estado además de otros problemas que no se atienden, como la inseguridad.

Aseguró que el gobernador no está bien informado y “es preocupante, porque en los primeros días del mes de enero se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el calendario de pagos a los ayuntamientos”.

Los recursos del Fortamun y del FISM tuvieron que haberse aplicado el pasado 31 de enero, pero explicó que los recursos del FISM no han sido depositados.

Agregó también que los recursos de la bursatilización debían depositarse en diciembre, cuando Yunes Linares ya era gobernador, pero tampoco ha sucedido.

Igualmente, explicó que el Fondo de Aportaciones Federales se tiene que depositar los días 7 de cada mes, en enero se depositó hasta el 15 y los correspondientes a febrero no los han pagado.

Sobre la molestia del gobernador, aclaró: “No tiene nada que ver con temas electorales ni partidistas. Hicimos público el posicionamiento de lo que se trató en la reunión, no tuvo nada que ver, se trató de las necesidades de nuestros municipios”.

Agregó que si algunos alcaldes dicen que sí les han pagado, debe ser porque tienen “una excelente relación con el Ejecutivo estatal”, como Américo Zúñiga, y dijo que le da gusto que tenga ese privilegio, pero no es el caso de la mayoría.

“Esa es la preocupación, hay algunos a los que sí se les ha cumplido y a otros no. Entonces sería bueno que se informara a través de la Sefiplan para saber qué pasó o por qué da esa declaración de que se ha cubierto en tiempo y forma cuando no es verídico el argumento y el comentario que hace hoy el Gobernador. Yo creo que no está suficientemente informado y la secretaria Clementina Guerrero tiene que pasarle información que es fundamental porque genera más incertidumbre, más molestia”, señaló.

El Gobierno Federal atiende a todos sin distinción: Segob

Esta semana, el Gobierno Federal a través de sus representaciones en Veracruz realizó Ferias Regionales de Apoyos y Servicios en las regiones del norte, centro y próximamente sur de Veracruz, y durante estos días específicamente en los municipios de Tuxpan, Córdoba y Orizaba, con el objetivo de acercar los programas sociales y acciones del Gobierno Federal.

Carta de alcaldes al Presidente Peña Nieto

En una carta abierta, los alcaldes solicitan la intervención del Ejecutivo federal habida cuenta de que “hasta el día de hoy, las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz no han respondido formalmente a los reclamos de las autoridades municipales”, pues “los municipios veracruzanos todavía no hemos recibido los recursos faltantes, en perjuicio de la población que gobernamos”.

Por ello, solicitan que “se conmine al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a enfrentar su responsabilidad de los adeudos pendientes con los municipios” y que “se faculte a la Secretaría de Hacienda entregar directamente los recursos no ministrados , así como las participaciones futuras, a los municipios veracruzanos”.