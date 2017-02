Alarma por amenazas en preparatoria de Xalapa

Connect on Linked in

CARLOS ALVARADO

La Escuela de Bachilleres Antonio María de Rivera fue amenazada a través de Facebook de un posible ataque armado para la tarde de hoy martes 14 de febrero, donde se usarán, de acuerdo a una publicación del usuario de esta red social, Antonio Army, armas largas y pistolas tipo escuadra, cuyas fotografía fueron publicadas en su página.

Lo que llama una festividad de Día de San Valentín, advierte se llevará a cabo en el turno vespertino de la escuela, una de las más tradicionales de la capital del estado, por lo que advierte que están haciendo todo para esto no falle y “hacer historia”.

“No intenten llamar a la policía, tenemos infiltrados en el turno vespertino”, dice en una segunda advertencia y en una tercera que publicó el sábado a la 1:50 horas solicita que no asistan el día 14 de febrero, toda vez que cualquier persona será aniquilada y fusilada. “Habrá sangre corriendo. No tienen que preguntar quiénes somos, somos alumnos inconformes con el sistema de educación que nos brindan” y señala que una de las inconformidades es que se pagan 400 pesos por libros y los entregan hasta dos meses después.

En otra publicación reconoce que la noticia de este posible ataque se dio a conocer y las autoridades educativas han hecho llamadas a los padres de los alumnos, sin embargo “la celebración no se detendrá”.

Aseguró que se tienen cuando menos 9 alumnos al interior del instituto escolar que participarán en estos hechos y el equipo suficiente para llevarlo a cabo.

“La festividad se llevará a cabo, en serio su resistencia ante esta revolución es inútil, como las personas que controlan el instituto”, finaliza.

Por su parte las autoridades de la Secretaría de Educación, en coordinación con Seguridad Pública y Protección Civil, implementarán un operativo de seguridad, informó el titular de la Dirección General de Bachillerato de la SEV, Juan de Dios Reyes Cárdenas.

El funcionario estatal indicó, que las autoridades educativas están enteradas de la amenaza que ha circulado a través de redes sociales contra el turno vespertino de esta preparatoria por lo que ya se toman las acciones al respecto.

La prioridad, dijo, es salvaguardar la integridad de los alumnos y profesores de la escuela y todas las instituciones educativas por lo que se implementa un operativo de seguridad con la Policía Estatal para descartar cualquier situación que lamentar.

Aseveró que no hay más escuelas amenazadas en la entidad, pero se debe trabajar de manera preventiva en este tema.