Dale Dale – La “Choriquesa” a la Secretaría del Consejo Estatal de Seguridad

La “Choriquesa” a la Secretaría del Consejo Estatal de Seguridad

Siguen pagando facturas.

Eso parece dar a entender el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, al iniciar la semana presentando como secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública a la ex diputada local y panista Ana Cristina Ledezma, lugar que ocupó brevemente José Luis Lagunes, quien hace unos días falleciera, siendo reconocido su trabajo y amistad que lo unió por años, pero como no se pueden detener las actividades ya fue nombrada la “Choriquesa” para entrar a esta nueva encomienda.

Para supuestamente dar seguimiento y evaluar la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a través del cual se transfieren los recursos a los estados para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad y trabajar en el diseño de políticas públicas para la prevención de los delitos y la violencia, entre otras cosas.

Así es que a las nueve de la mañana entró la ya funcionaria que sólo asumió un nuevo cargo vestida de falda larga y blusa blanca, para tomar protesta acompañada de su jefe el gobernador del estado y algunos diputados locales, Juan Manuel Unanue, Polo Deschamps y por supuesto Marco Antonio Núñez, “El Choriqueso”, quien ha sido el impulsor de la carrera de Ana Ledezma desde hace ya varios años, cuando era una jovencita delgada y trabajando con Marco Antonio inició una relación sentimental que lleva varios años y que a la fecha continúa, así como funcionarios estatales como el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, y el secretario de gobierno, Rogelio Franco.

Se ve que aquello de buscar a los mejores hombres y mujeres para gobernar sólo fue un asunto de campaña, ya que no hay expertos en ninguna de las áreas del Gobierno del Estado, ni la recién nombrada Ana Cristina Ledezma, pero tampoco la mayoría de los que están en los demás cargos, será por esto que ahora todos los jóvenes quieren afiliarse a un partido y hacer lo que haya que hacer para agarrar un hueso, hacerse millonarios y se acabó, son las aspiraciones luego de ver los millonarios instantáneos que producen en poco tiempo.

Hipólito por Cuitláhuac para Xalapa

Ya andan mencionando que puede haber cambio en el posible candidato de Morena para alcalde de Xalapa, que en lugar de Cuitláhuac García, el ex candidato a gobernador y diputado federal, entraría Hipólito Rodríguez, investigador de la Universidad Veracruzana en Antropología Social, lo que haría suponer que al ingeniero Cuitláhuac sí están pensando en volver a ponerlo de candidato a gobernador y ya no a la también diputada federal Rocío Nahle.

Políticas Fashion

Este fin de semana fue de moda en las redes sociales, las que ahora en segundos difunden lo que hacen los políticos y las políticas, por lo que si estos no se tienen cuidado, enseguida se filtra lo que haya pasado, así de nueva cuenta dan nota la secretaria de Desarrollo Social, Indira Rosales San Román quien de visita en una comunidad muy pobre del estado se le ocurrió retratarse junto a niños descalzos portando unas botas estilo sport de aparente trabajo, que hubieran pasado inadvertidas, si no fuera porque eran de la marca Salvatore Ferragamo y valen unos mil dólares que al tipo de cambio son más de 20 mil pesos y eso que han dicho por todos lados que los altos funcionarios estatales todavía no cobran, que si ya hubieran cobrado hasta la chamarra se compra de juego.

Igual anda y se ve que sí ya cobró muy bien la ex diputada local Belén Fernández del Puerto, quien se tomó una “selfie” en un espejo de un almacén de artículos de lujo, de vacaciones portando una bolsa nueva Gucci y sus botas a juego, lo que no se sabe es si el “outfit “ de la priista salió de los jugosos pagos que le daban por cada votación importante en la anterior legislatura o de las compensaciones de cuando colaboró en el gobierno interino de Flavino Ríos.

Aunque duartista de último tramo en el pasado gobierno, Flavino hizo buenos negocios aprovechando que la administración era un río revuelto del que todos acarrearon millones.

Después de que no le cumplió la tan prometida Notaría, quien sabe de qué forma el ex interino compensó sus servicios políticos.