No cesan despidos en el Icatver

Carlos Alvarado

Ricardo López Rodríguez secretario de apoyo del Instituto de Capacitación para El Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver), denunció que han despedido a trabajadora de confianza y sindicalizados de los 18 centros que hay en la entidad, de manera injustificada.

“Venimos a manifestar públicamente nuestro rechazo a la violación de nuestros derechos laborales, ya que varios compañeros fuimos despedidos sin decirnos el porqué. Se nos está afectando de manera directa, sin un oficio de por medio, violando flagrantemente la Constitución, la Ley del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo”, aseguró.

Indicó que en algunos casos a los trabajadores les pidieron la renuncia y a otros simplemente les quitaron sus tarjetas del checador y sin ninguna explicación, ni verbal, ni por escrito, “hemos estado en el centro de trabajo para evitar que ellos digan que no me he presentado a trabajar, perdiendo mis derechos, ya que tengo once años trabajando y es injusto que el gobierno proceda de esta manera”.

“Si es la necesidad económica, si se suprime una plaza, ya no se contrata a otra gente. Hay varios compañeros que son instructores y que desde hace dos meses no han cobrado su salario; son los generadores de recursos para el Icatver. Son entre 200 y 300 instructores los que han sido afectados”, dijo.

En este sentido señaló que los cursos del Icatver “están parados desde diciembre porque no les han pagado el salario a los compañeros instructores. La misión del instituto no se ha llevada a cabo y el director del Icatver, Alfredo Grajales, no nos ha dado la cara, no nos ha dicho nada y las renuncias fueron solicitadas por Luis Alberto Maldonado, quien era el director de Recursos Humanos, ya que hace dos semanas hubo cambios en el departamento”.

Finalmente, los trabajadores pidieron la intervención del gobernador para que les paguen los salarios caídos y les otorguen nuevamente la plaza, “ya que no hemos cometido ninguna violación contractual para que seamos despedidos de manera injustificada”.