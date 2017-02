Veracruz sólo cambió de un autócrata a otro

XALAPA

La crisis veracruzana no ha tocado fondo, y va a vivir etapas más duras porque no hay una transición democrática, consideró el periodista de la Revista Proceso, Jenaro Villamil Rodríguez.

Advirtió que esto se debe a que lo que hubo fue el cambio de un autócrata a otro autócrata, lo cual no hace ningún cambio en el presente de los periodistas y de los ciudadanos en general.

Por ello, consideró que los comunicadores no tienen que ir “a buscar al nuevo rey” sino ejercer un papel crítico.

“Es necesario que los periodistas no se vayan con quienes son buenos o malos, o quienes son puros o impuros; el maniqueísmo no ayuda, sino buscar la información verídica”.

Jenaro Villamil aseguró que hoy como antes lo más importante es decir la verdad pues no debe haber amnistía frente a la verdad.

“La situación en Veracruz se va a volver más compleja, se necesita de jóvenes que se sumen a los colegas de viejo puño; debe haber una colaboración generacional”.

Agregó que a la par se deben ampliar los derechos de los periodistas, de manera que también sus familiares tengan estos mismos derechos.

Asimismo, opinó que los periodistas deben tener paciencia para investigar historias, pues un periodista sin paciencia difícilmente va a lograr algún trabajo de gran impacto, ya que todas las historias evolucionan.

Dijo que es igualmente importante lograr que cada periodista tenga “obsesiones temáticas” o un eje profesional de los temas que quieren abordar en cada trabajo.

“Ningún tema se agota en uno o dos reportajes porque es algo que se va alimentando; exhortaría a tener ciertas obsesiones temáticas porque son las que nos dan la posibilidad de ir desarrollando un eje profesional”.

Para el periodista, es importante que los periodistas sepan casi de todo, pero no que puedan escribir de todo, pues insistió en que los periodistas necesitan ser especialistas en ciertos aspectos.