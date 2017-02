Avanzan diputados con reendeudamiento

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

El coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso del Estado Amado Cruz Malpica afirmó que la reestructuración de la deuda es casi telegráfica y que desde su inicio solicita autorización a los legisladores para contraer nueva deuda.

“Ése es un asunto que no tiene que ver necesariamente con los términos de la reestructuración y por ello es necesario analizarse detenidamente”, afirmó.

En este sentido recordó que el 28 de febrero habrá una discusión acerca de la reestructuración de la deuda en el Congreso local y de la forma en que se dé esa discusión se aprobará o no lo que el titular del Ejecutivo ha propuesto.

La reestructuración de la deuda, manifestó, es un tema multi complejo, el hecho de que se anuncie desde la primera parte de la iniciativa que se va a contraer deuda obliga a analizar para qué es la deuda y en que se van a utilizar los recursos que se soliciten, con quién se va a contratar, en qué términos se va a contratar, cual es el destino de esos recursos; “es una discusión en la que tiene que intervenir el titular del Poder Ejecutivo”, concluyó.

PRD pide aprobación en dos tiempos

El diputado local perredista, Sergio Rodríguez Cortés dijo “la renegociación o financiamiento queremos que se haga en dos tiempos, uno que el congreso lo autorice sólo para hacer la negociación, la ley de coordinación fiscal, nos da solidez para presentar este planteamiento y que posterior regrese el gobernador con el contrato y que no sea autorizado, hasta que no haya acuerdos en el Congreso”.

En conferencia de prensa aseguró que se continúa en la revisión de la reestructuración de la deuda de Veracruz la cual asciende a cerca de 42 mil millones de pesos, de 21 créditos diversos y operaciones bursátiles.

Aseguró que no se dará un cheque en blanco como se ha cuestionado que se hará con la Gobierno del Estado, por lo que proponen que el refinanciamiento se haga en dos tiempos: primero, que se autorice hacer la negociación al Gobierno del Estado, y que después sea autorizado por la Legislatura.