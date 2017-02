Dale Dale – La torre de la Fiscalía

La torre de la Fiscalía

Les damos la primicia de que la Fiscalía General del Estado, a cargo del oaxaqueño Jorge Winckler, está gestionando una importante obra que poco o nada tiene que ver con lo sustantivo de su función que es procurar justicia y perseguir a los delincuentes, pero sí tiene mucho que ver con el aprovechar y manejar millonarios recursos, no de los recuperados del saqueo de los duartistas, tema en el avanzan como muchísima lentitud, sino es que realmente ni se avanza. El caso del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, es más bien una coartada, como se dice en la jerga judicial, ya que el tipo de delito y el monto por los que se acusa al destacado duartista es para que en sólo unos días o semanas salga como Johnie Walker muy campante a litigar cómodamente desde su casa su problema judicial.

Como de la recuperación del botín duartista hay muy poco, cuando menos esa es la versión oficial, por debajo de la mesa se habla de cantidades extraordinarias que probablemente nunca se conocerán. El dinero para la obra magna judicial del bienio, que será un edificio tipo torre, provendrá de recursos federales. Ya están rápidos en tener el proyecto arquitectónico, a diferencia de los asuntos judiciales, dicen que esto sí marchará a gran velocidad, por órdenes del gobernador Yunes Linares al fiscal general autónomo Winckler.

No se podrá esperar que el equipo de la Fiscalía veracruzana se desempeñe mejor cuando disponga de este nuevo edificio, pero sí estarán más cómodos y podrán justificar nuevas contrataciones de personal para llenarlo.

Chismes tricolores

El que anda por todos lados queriendo acomodarse y quedar bien con el Presidente del PRI y la militancia es el joven perdedor Sandro Gómez Valdés, de la decaída Red de Jóvenes por México y quien a fuerza quiere integrarse como regidor de Emiliano Zapata de ganar el PRI que la tiene imposible.

Gómez Valdés se jacta de haber movilizado a los jóvenes en la campaña del año pasado, mientras enfrentaba acusaciones de golpeador de mujeres y hasta fotos presuntamente sexuales circulaban en las redes sociales. Es verdad que hay que integrar jóvenes en el priismo pero no esa clase de personas.

La delegada del CEN del PRI, Lorena Martínez, que vino a Veracruz a disque poner orden en la selección de candidatos del tricolor y a salvar la deteriorada imagen del partido, ha ido sesgando su encomienda y se sobreactúa. Se maneja como si le hubieran entregado en propiedad la franquicia del PRI veracruzano, aunque ya hay un dirigente estatal, Renato Alarcón, ella se siente por encima y convoca a la militancia, negocia posiciones y candidaturas para las próximas elecciones municipales y hasta se compromete como si tuviera en sus manos la facultad de decidir e imponer. Pero el colmo, ya se le ve fomentando un club de priistas seguidoras, que se comportan como las meras, meras. ¿Sabrá de esto Enrique Ochoa Reza?

En Veracruz no nos afectan las Trump…adas de Donald

Veracruz es de los pocos estados de la República en el que el gobierno estatal no tienen ninguna preocupación por el efecto Trump, no se espera que en territorio veracruzano el desorbitado presidente de los Estados Unidos con sus políticas anti mexicanas cause un daño importante en la economía, cuando menos así se conducen los burócratas del gobernador Yunes Linares, pues empezando por él mismo no han presentado públicamente ningún plan de contingencia, ni de apoyo a los paisanos veracruzanos que puedan resultar afectados.

Quizás esto se deba a que es más importante para este gobierno concentrarse en operar las elecciones de este año y todavía más importante prepararse para ganar las del próximo, que cualquier otro tema.