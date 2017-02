Ex trabajadores del Icatver inician huelga de hambre

Connect on Linked in

Redacción AZ

Cuatro ex trabajadores del Icatver iniciaron huelga de hambre en demanda del pago de dos meses de salarios atrasados y la reinstalación en sus puestos de trabajo que detentaron por más de diez años.

María Elena Alonso Guerrero, despedida, refirió que hay “cacería” en contra de los trabajadores del Icatver y en lo general de Veracruz.

“Me despidieron y empezamos huelga de hambre hasta que los resuelvan la reinstalación y que nos paguen los salarios caídos. Somos cuatro personas, dos mujeres y dos hombres. Yo estaba como secretaria ejecutiva y mis compañeros también”.

Mientras extendían cartulinas con consignas y exigencias laborales, por sus alrededores, parejas cargaban flores o globos coloridos en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

La entrevistada explicó que los afectados que inician la huelga de hambre laboraron por once, cinco y ocho años consecutivos, comprobados en su basificación.

“Nos dijeron a principios de enero, a otra compañera que tiene once años, le dijeron la semana pasada. Ni ellos saben porque nos despiden, de pronto nos dijeron que ya no laborábamos y nos quitaron del checador”.

En algunas de sus carteles se leen oraciones donde mencionan un gobierno represor y violador de derechos humanos, así como también laborales ante los frecuentes despidos en dependencias de gobierno.

“Hacemos la aclaración, nos despidieron y no somos aviadores, somos trabajadores capacitados que cumplimos con nuestras obligaciones y responsabilidades en el Icatver. Cubrimos un horario normal de labores”, se lee en un volante que reparten a la gente que transita por plaza Lerdo, donde se manifiestan sin consumir comida por horas.

La afectada agregó que entre los nulos argumentos del despido, mencionan que es por instrucciones del gobernador del estado y de la Secretaria del Trabajo.

El salario pendiente de cobrar oscila los siete mil pesos por mes, que se extiende en dos mensualidades atrasadas.

“Nosotros cuatro decidimos hacer la huelga porque nuestras plazas son de base, los otros compañeros son de confianza”.