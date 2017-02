Gobierno del Estado no ha acatado la Alerta de Género

Connect on Linked in

Veracruz

El Gobierno de Veracruz no ha acatado la Alerta de Violencia de Género que fue emitida desde noviembre y que tenían obligación de hacerlo, aseguró Ana Irene Muro Lagunes, integrante del Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río.

Señaló que el actual gobierno ha mostrado indiferencia ante la violencia contra las mujeres al no realizar las acciones que les obliga la alerta, lo que provoca que continúen las desapariciones de mujeres y los feminicidios.

Dijo que el gobierno tenía diez días para acatar las disposiciones de la Federación para prevenir la violencia contra las mujeres y hasta el momento no lo ha hecho.

Indicó que el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, ha realizado diversas declaraciones diciendo que empezará a cumplir las disposiciones pero no se han aterrizado.

Señaló que tan solo en materia del Instituto Veracruzano de las Mujeres continúa sin una directora, a pesar de que resulta fundamental para poder aplicar las recomendaciones que se le hicieron al estado.

Aseguró que intentaron reunirse con el gobernador pero terminaron con la secretaria de la secretaria de Gobierno ya que no fueron atendidas por quien debieran, a pesar de que se supone que las asociaciones civiles deben estar en continua comunicación con los gobernantes para verificar la forma en que se está aplicando la alerta.

Gobierno cierra espacios para atender a mujeres víctimas de violencia de género

En lugar de abrir nuevos espacios para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, tal como lo mandata la Alerta de Género, el actual gobierno los ha cerrado entorpeciendo el apoyo que se les brinda, aseguró Norma Ramírez, consejera fundadora del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Afirmó que la delegación del Instituto en Veracruz en el municipio porteño permaneció cerrada durante varias semanas y aunque la abrieron solamente destinaron a una persona, lo que resulta insuficiente para poder atender a las mujeres violentadas que llegan por ayuda.