liberan a la mayoría de los detenidos de los 400 pueblos

Carlos Alvarado

El líder de los 400 pueblos, Marco Antonio del Ángel Arroyo dio a conocer que demandará a Miguel Ángel Yunes Márquez y a los alcaldes panistas y perredistas que participaron en la toma de palacio de gobierno por el presunto delito de “motín”.

En entrevista Del Ángel Arroyo dijo: “la fiscalía acusó a 69 compañeros, ya que uno era menor de edad y lo dejaron en libertar, de estos 52 compañeros ya salieron en libertad, luego de que fueron acusados de motín y despojo, y de acuerdo al código penal, el tipo penal de Motín, es aquella acción que puede afectar el funcionamiento del estado, aquel atentado que pueda perjudicar la integridad del estado y el tipo penal no corresponde con los hechos.

“Porque los compañeros campesinos estaban en un predio del Guayabo, que es propiedad de los 400 pueblos, por un acuerdo presidencia de Carlos Salinas de Gortari y que compro Dante Delgado el predio a particulares y se lo entrega al movimiento de los 400 pueblos, por ello es absurdo lo que maneja el títere del fiscal”, abundó.

En este sentido indicó que “realmente el fiscal no tiene elementos para hacer esas acusaciones temerarias, uno; despojo, si los hechos se presentan en la comunidad del Guayabo, en donde nosotros hemos acreditado la propiedad y eso es una burrada, segundo, motín, si los hechos se llevaron a cabo en un predio del Guayabo, no es una institución, más bien el grupo encabezado por el alcalde de Tihuatlán y los campesinos invasores, que se fueron a meter al predio y provocar a los compañeros, para que siga la venganza política del pequeño Trump, esos son los que deben ser sancionados”.

Del Ángel Arroyo afirmó “si motín es aquella acción en donde se pone en riesgo el funcionamiento del estado, entonces el fiscal, títere y fotógrafo del pequeño Trump Yunes, debería denunciar y procesar a Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, porque hace unos meses despojó al gobernador Flavino Ríos Alvarado de palacio de gobierno, además tomo Casa Veracruz con los alcaldes del PAN y del PRD que es sede del poder ejecutivo.

“en ese caso si se atentó contra las instituciones y el funcionamiento del gobierno del estado, por ello le exijo al fiscal que encarcele y acuse de motín a Miguel Ángel Yunes Márquez, y por ello es que yo lo voy a denunciar y decir al pueblo de Veracruz la clase de gobierno que se tiene, un gobierno siniestro, un gobierno oscuro, en donde se usa la fiscalía para una venganza política, voy a sostener y demostrar que en Veracruz no hay estado de derecho”, agregó.

Del Angel Arroyo afirmó que “en mi caso, por ser contrario a ese régimen monárquico, familiar y abusivo, se me acusa, y se me juzga, cualquiera nos puede acusar y el fiscal se presta al juego, pero el secretario de seguridad pública que amenazó de muerte a uno de nuestros compañeros, no se le hace nada y por ello hago responsable al secretario de seguridad pública de la integridad de nuestro compañero Nereo y de algún otro miembro de los 400 pueblos”.

Finalmente expresó que “el secretario de seguridad pública, en vez estar persiguiendo delincuentes, atacando al crimen organizado, el señor persigue campesinos y despoja a campesinos humildes, igual el fiscal y el pequeño Turmp Yunes Linares, por lo que una vez que esté bien integrada la denuncia la presentaremos ante la instancia correspondiente”.